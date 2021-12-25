聖誕前夕驚見男友APP交友不只一個 她猶豫是否當下應分手

不少人在聖誕節都想有伴侶一起歡度佳節，但若在聖誕前發現男友瞞着自己認識其他女生，應否分手？有女生於討論區發文表示，日前無意中發現男友多了一部手機，好奇下偷看發現男友用交友應用程式認識其他女生，甚至約出來見面。她覺得噁心，「不知男朋友真只是純粹當熟識朋友還是有進一步關係」，但她又不想臨近聖誕節才分手，要自己一個人過，因此不知該怎麼辦。

該名女生於香港討論區以「臨近聖誕節先發現男朋友有不妥」為題發文表示，日前無意中發現男友多了一部手機，她好奇下想偷看男友有什麼秘密，試了兩次就猜中了密碼，「都不知是男朋友蠢還是我太聰明」。她發現男友原來在這部手機安裝了交友應用程式認識其他女生，更不止只有幾個，有些已經聊天聊了很久，甚至約出來見面，她後悔道「好奇心真的是會害死貓」。

她說，知道男友的秘密後，她放下手機當什麼也沒見過，也不敢問男友，但她覺得很噁心，「不知道男朋友真純粹當交朋友還是有進一步關係」，她無法接受男友與其他女生有親密關係，但又不想臨近耶誕節才分手，要自己一個人過，看到街上都是情侶會很心酸，因此不知該怎麼辦。

不少網友勸樓主應趁早分手，「難道過了耶誕節才分手你會好過嗎」、「不要怪我直，這個聖誕分不分手你也不會過得滿足。叫做有個男朋友在身邊過節，難聽的說跟有個紙扎娃娃在身邊沒什麼分別，可能紙扎娃娃還沒這麼篤眼篤鼻」、「你男朋友瞞著你，用第二部電話去認識另一點女孩，如果有上床，你猜他上還是不上？除非你跟他是同一類人，否則你還是分手了」。

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文章授權轉載自《香港01》