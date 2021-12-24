男同事送「買一送一」咖啡她連喝20天驚覺真相 網敲碗：在一起

今晚就是耶誕夜了，計畫好如何跟心愛的人共度了嗎？有位女網友在Dcard感情板以「當有人連送你21天咖啡」為題發文，說公司來了一位新同事，天天送她「買一送一」的咖啡，和她頻繁互動，送了20天之後，女生才發現真相。

原PO表示，年輕的新同事常向她請教工作問題，某天對方還送上一瓶咖啡，表示「買一送一喝不完，咖啡請妳幫忙喝，以後還請多多指教」。雙方之後互動頻繁，她每天收到「買一送一」咖啡，男生還會在瓶身上寫上冷笑話、打氣文，讓她在無聊的工作中，每天都有好心情。

男生會在咖啡瓶上面寫冷笑話，讓原PO在無聊的工作中，每天都有好心情。 圖擷自 Dcard

某天，男同事請假沒來上班，沒有收到咖啡，女方覺得悵然若有所失，下班後她跑到了男生常買咖啡那間店想買同樣的咖啡，她才驚覺「根本沒有買一送一」。她算了一下，發現男生連送她20天的咖啡，她恍然大悟：「難道今天就是傳說中會讓人養成習慣的第21天？」原PO開始期待明天的咖啡，也想著對方會不會有新的表示，「希望我今年跨年真的可以不用自己過」。

網友敲碗，「已羨慕」、「趕快傳訊息問他今天怎沒來！他在等」、「好久沒有這種怦然心動的感覺」、「好甜好浪漫」、「「聖誕節有人陪了，衝啊」、「男生丟的球已經是棒球了吧」、「妳被制約了 但挺甜」。

也有人笑男生心機重，「為什麼怎麼看都是故意在第21天不來」、「完蛋被吃死，話說男的很有心，但也要很小心，通常這麼會把女生的，妳應該不是第一人」、「高招，確認清楚人品再上」、「妳已游進哥哥的魚塘」。

網友說好甜，「看著嘴角都上揚了，拜託不要跟我說這是咖啡業配文」、「這麼甜的文如果是業配，我就詛咒妳！上廁所都沒衛生紙」、「這個很像偶像劇才會有的情節欸」。有網友覺得不妥，「連續收別人咖啡20天，我是沒那個臉皮啦！剛來就只送同一個女生那麼多天的咖啡，我是老闆大概會覺得他沒什麼心思在工作吧」。