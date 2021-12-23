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家庭主婦該領薪？他喊「生活超爽憑什麼」 網酸：好省好精明

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友認為家庭主婦領取薪酬並不合理，話題引起熱議。 示意圖／ingimage
有網友認為家庭主婦領取薪酬並不合理，話題引起熱議。 示意圖／ingimage

王力宏前妻李靚蕾日前寫下長文，公開自己在婚姻受到的委屈與痛苦，並有條理地道出對家庭主婦的見解，相關話題隨之掀起討論。有網友就表示，雖然家庭主婦需要承擔家務，但不會每天都需要大掃除，大多日子只要等孩子去學校後，就能享受屬於自己的時間，而且也不必負擔經濟支出，因此他認為家庭主婦和老公拿薪水並不合理，文章引發熱議。

原PO在PTT以「家庭主婦要薪酬？」為題發文表示，以一家三口、不和長輩同住為例，在由男生負責所有經濟支出，而女生在家做家事、帶小孩的情況中，他認為負責家務的一方，其實不用天天大掃除，頂多負責基本清潔，「做家事」並不繁重，加上小孩去上學後基本上就是自己的時間，甚至可以睡回籠覺補眠，讓他對「在外工作的男生還得付薪水給家庭主婦」一事感到不合理。

然而文章曝光後，許多網友紛紛湧入撻伐，大罵「你知道家務和育兒請外面的人要多少錢嗎？」、「老婆在家是有機會成本的懂嗎？」、「要別人放棄工作上的薪水跟人脈，本來就該付錢」、「你以為只有大掃除要事做是不是？」、「她懷胎10個月的痛苦你給多少？」、「硬要說還真的要計酬，尤其是夫妻財產分開制，所以支薪很合理」。

還有人反諷道「你請鐘點工打掃家裡要不要錢？你請保姆照顧小孩要不要錢？國小放學不接回家的話要送安親班要不要錢？你老婆全包就全省下來了，太精明了」；但也有人提到，婚姻中不該用金錢來處處衡量，認為「要計較薪酬的結婚幹嘛？結婚生子就是種分工，不是所有事都能用錢量化」。

此外，不少網友緩頰給予建議，提醒最重要的還是夫妻之間的協調，留言「不然讓你老婆去上班，然後家務平分啊」、「其實你也可以交換看看，我有朋友真的在家當家庭主夫」、「你覺得她在家沒價值的話請她上班不就好了，家用家事一起出一起做」、「養不起她就讓她去上班吧，各自賺各自的」、「如果要分這麼清楚的話，最好兩個人都去工作領薪水，這樣拿不拿、給不給都不會有爭議」。

薪水 婚姻 李靚蕾 PTT

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