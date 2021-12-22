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男友狂喊窮 她「花30萬幫買重機」崩潰嘆：我是提款機？

聯合新聞網 / 綜合報導
情侶想要走得長遠，價值觀及金錢觀的相互磨合便非常重要。 圖／ingimage
情侶想要走得長遠，價值觀及金錢觀的相互磨合便非常重要。 圖／ingimage

情侶想要走得長遠，價值觀及金錢觀的相互磨合便非常重要。對此便有一位女網友分享，自己與男友交往兩年多，但從交往的第二個月開始，自己就好像變成男友的提款機，無論是約會的支出還是送禮的錢，甚至是重機都是自己買單，讓她不禁直呼「我是你的提款機嗎？」

原PO在爆料公社App匿名公社表示，自己和男友交往2年多，由於她談戀愛不喜歡造成對方負擔，所以平常約會、逛街吃飯或旅遊，自己都會一起分擔費用，但自從交往的第二個月起，花費卻都變成是自己支出。

她補充道，除了約會吃飯的錢外，包含加油、修車等，還有男友自己想買的3C產品、健身器材等，全部都是她出錢。甚至前陣子男友突然開始喜歡重機，儘管自己不停的暗示「以後有能力可以買」，男友仍拉著她到車行直接下訂單，最後只好硬著頭皮將30萬的重機買下。

「好像只要在一起，我又得多拿出一筆錢出來」，原PO說明，在交往後期時真的很累、很痛苦，以至於兩人也越來越少見面，見面時還要聽男友抱怨沒錢。隨後，原PO也在內文表示，自己已經和男友提分手，當時買的重機也轉賣出去了。

此文一出，便有許多網友紛紛留言建議，「不用說直接放生啊，妳還在等什麼」、「他可能覺得妳不論怎樣都會付錢吧，還不快逃」、「這不是男友，是在包養了吧」、「根本就是把妳當工具人、提款機啊」、「沒感情了還不分手，妳是在等什麼」。

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