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王力宏醜聞有感而發…她曝前男友離譜行徑 直呼「不是人」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友受不了前男友天天求歡，大嘆對方「根本不是人」。示意圖／ingimage
一名女網友受不了前男友天天求歡，大嘆對方「根本不是人」。示意圖／ingimage

隨著觀念開放，婚前性行為早已不像從前為人所避諱，對許多人來說性行為更是一段感情中必須存在的要素。一名女網友PO文爆料，她表示看完王力宏醜聞後，決定抖出和渣男的交往心得，對於前男友的離譜行徑，她直言「根本不是人」。

一名女網友在「Dcard發文，她表示看完王力宏一連串新聞後，決定和眾鄉民分享「與性成癮渣男交往心得」，原PO提到和前男友因為疫情關係，交往2個月後就同居，原本以為是2人幸福美滿的世界，殊不知同居後卻是「地獄般的生活」，大嘆對方「根本不是人類」。

原PO回憶，前男友慾望強盛，「幾乎每天都要做、常常不止一次 」，拒絕的話還會鬧脾氣大喊「一天沒做會死」。接著原PO提到，因為疫情關係哪都去不了，頻繁的「居家上床日子」最終罹患尿道炎，就診後醫生也特地交代暫時不要從事性行為。不料前男友非但沒有罷手，依舊維持原本生活習慣開口就是求歡，原PO表示，有次睡到一半發現「下體有異物」當場嚇醒，隔天火速收拾行李搬回自己家。

想不到前男友離譜行徑還沒完，原PO接著寫道，搬回家當晚前男友馬上開車到自己家樓下，原本以為對方要來道歉，想不到她一上車後就被毛手毛腳，原PO拒絕後對方竟吐出一句「一下下都不行喔？」誇張行為讓原PO暴怒，大呼「當我是他床上的7-11，Always open」，憤而和渣男分手

原PO表示，這段離譜感情除了換來和男生同居的陰影，還有難以根治的尿道炎，她提到擺脫前男友後尿道炎總共復發3次，靠著多喝水、補充蔓越莓粉才逐漸康復。

對於原PO悲慘遭遇，網友紛紛留言打氣，「真的有病、離開的好，他根本不愛妳」、「恭喜擺脫渣男」、「恭喜分手，不顧對方不適，硬要真的不行」、「好誇張，有性慾正常，這幾乎是看到就想要了吧」、「真的替妳感到開心⋯離開了這怪人」。

性行為 Dcard 分手 王力宏

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