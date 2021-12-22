愛情長跑六年他想買「流當品」求婚 網狂勸退：寧可便宜貨

婚姻是人生大事，任何細節都需要謹慎再謹慎，否則一不小心就弄巧成拙。有民眾近期打算向愛情長跑6年的女友求婚，物色戒指時看上一只當舖櫥窗內的流當品，心動之餘也擔心女生是否會覺得不妥，網友得知後趕緊勸退：「千萬母湯」。

原PO日前發文求助，他與女友已交往6年，打算到銀樓買戒指好趁著跨年向女友求婚。然而在經過家附近的當舖時，被櫥窗內一枚漂亮的戒指吸引目光，當下很心動想買來當作求婚戒指，又擔心女友無法接受，便上網詢問眾人對「求婚戒指是流當品」的看法。

圖／截自ptt

文章發出後立刻吸引大批網友討論，多數人都認為「不妥」、「勸你不要」，認為「不想把自己的喜事觸霉頭」、「如果你是女生，你覺得可以？一生一次然後二手接收別人的典當品？」、「戒圍是活動的，覺得不妥，寧願買便宜的」、「不能接受欸，這價值觀真可怕」、「便宜可以但不要當鋪」、「何必去冒風險，然後最後還要說謊欺騙」。

有人更進一步表示可以接受兩千元新鈦戒，但「不想要典當戒」，因為買流當品風險高，「畢竟有可能是贓物，或者其他產權糾紛，覺得沒事幹嘛去招惹不必要風險，而且當鋪也沒保固（指售後服務），瑕疵後續有些保養什麼的就覺得還要另找」。

但也有網友覺得只要女友不介意就好，「我結婚時候就是登記路上順路去當鋪挑兩個儀式用，主要看女友接不接受」、「有沒有差要看對方」，有些女網友更直說自己不介意「我覺得沒差」、「當鋪我可以耶。剛好看到適合的感覺像是一期一會的奇妙緣份，送我我會很開心」。

另內行人表示，其實「鑽石都是國際流通帶來帶去的。贓物、遺物或是典當物根本就正常，而且還沒幾隻貓看得出來」，建議原PO可以在當舖選購適合的鑽戒，再更換成全新戒台就好。