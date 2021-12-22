避孕措施只有男生要？5個女生保護自己的方法 享受性愛不怕搞出人命

安全享受性愛 保護自己這樣做

根據衛福部統計，2017年全台流產人數約8.3萬人，其中人工流產人數約2.9萬人，占了近3成，比起歷年來有逐年減少的趨勢，顯示民眾對於「避孕」越來越有概念，除了仰賴常見的保險套、事後避孕藥，女生也可以長期使用這些方法來保護自己。

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來看看一年內網友熱議的女性避孕方式，不用擔心天雷勾動地火之時要緊急煞車，更不用擔心搞出「人命」，讓雙方都能享受一場歡愉又安全的性愛！

NO.5 子宮內投藥

台北馬偕紀念醫院婦產部指出，「子宮內投藥」有長期緩慢釋放黃體素的作用，避孕機率比一般避孕器更高，且有減少經血量及經痛的好處。

如果未來有懷孕計畫，則可請醫師取出子宮內投藥系統，台灣婦產科醫學會指出，80%以上的婦女可在取出後一年內懷孕，與一般未避孕婦女相同。

優點：減少經血量、經痛

缺點：必須由醫生協助，且要定期回診

副作用：少數人會有乳房脹痛，頭痛或青春痘等症狀

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NO.4 女性結紮

「女性結紮」的避孕原理是將兩條輸卵管結紮後切斷，使卵子不能通過輸卵管，通常由開腹腔或經陰道兩種途徑來作，避孕效果幾乎達100％。

但要特別注意的是，若結紮後再開刀接通非常麻煩，衛福部提醒，適合決定不再生育的夫婦採用。

優點：手術一次永久避孕，不影響性慾、經期

缺點：可逆性差，結紮後再開刀接通非常麻煩，適合決定不再生育的夫婦

副作用：無

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NO.3 子宮內避孕器

「子宮內避孕器」的避孕原理主要是引起子宮內膜變化，干擾受精卵著床而達到避孕目的，避孕效果高達95％以上。

通常較適合生產過的婦女使用，一般可於月經剛完時將避孕器置入子宮內，或有緊急避孕需求時於性交後5天內置入子宮內。

優點：可長期使用、取出後即可懷孕

缺點：少數婦女因體質或某些特殊疾病而不適合裝置

副作用：裝置初期可能會有出血、經期延長、經量增多、腰酸、下腹微痛等不適應的現象

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NO.2 避孕環

﻿「陰道內避孕環」是一種柔軟有彈性的含藥透明環狀物，會定量釋放低劑量荷爾蒙藥物，經陰道上皮吸收後發揮作用，女性只需在月經來潮5天內，自行放置在陰道深處，置入後約三週取出即可，等於每月置入及取出各一次就可以。

優點：降低忘記服藥的機率，減少經血過多、經痛，可自行放入取出

缺點：有2%自行掉出陰道的機率，熟悉放置後機率會減少

副作用：少數使用者會有頭痛、噁心、嘔吐、乳房漲痛、體重稍微增加等，但停用或經1到3個月適應期後幾乎會消失或降低

image source: 舞悠避孕環

NO.1 事前避孕藥

事前避孕藥的主要成分是雌激素及黃體素，主要作用是抑制卵巢排卵、干擾子宮內膜生長且增加子宮頸黏液濃稠度，使精子不容易通過受精卵，降低受孕機會高達99％，一般於月經來潮的5天內開始吃第一顆藥，此後每天儘量固定相同時間服用一顆藥。

優點：可改善生理期的月經量多、經痛、青春痘問題。

缺點：需要每天服用，忘記服藥可能伴隨著非預期的懷孕

副作用：可能會出現腹瀉、噁心、噁吐、腸胃不適、乳房脹痛等問題

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不怕忘記服藥、子宮感染！從關鍵字看網友最推「它」：安全又方便





避孕藥：受到「時間」限制，時常「忘記」

事前避孕藥是網友討論最熱烈的避孕方式之一，但從《KEYPO大數據關鍵引擎》可以發現，雖然含有黃體素成分的避孕藥能使體內賀爾蒙「穩定」，可改善生理期的月經量多、經痛等問題，但在使用時常常會遇到「忘記」、「時間」等限制。

由於口服避孕藥要天天服用，忘記的話不僅會讓避孕效果不佳，還可能引起子宮異常出血，網友討論也常常出現「忘記吃避孕藥怎麼辦」、「忘記吃避孕藥的補救方式」。

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image source: KEYPO大數據關鍵引擎

子宮內避孕器：擔心「感染」、「發炎」

談論到「子宮內避孕器」，可以發現出現「感染」、「發炎」等關鍵字，由於先前有一則新聞提到，有名女性因避孕器在子宮發炎導致私密處流膿，也有因避孕器放置體內放太久，導致感染發炎的案例，讓許多女性對於裝避孕器有所顧慮。

對此，馬偕醫院表示，有些婦女有子宮肌瘤或骨盆腔炎等易有導致經血量增加或導致感染的問題者，或有不明原因的陰道出血尚未查明原因和解決者，較不適合使用。

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image source: KEYPO大數據關鍵引擎

避孕環：雙重避孕「安全又方便」

雖然目前女生避孕方式仍屬避孕藥為討論最大宗，但根據《KEYPO大數據關鍵引擎》發現，近年許多年輕網友在社群分享與「男友」的避孕方法是使用避孕環，氣氛對了就上，不用害怕臨時找不到保險套！

接著可以看到「安全」、「方便」，由於保險套仍賦權於男性，且有破損風險，再加上避孕藥會有忘記服用、傷身的問題，許多女生轉為使用每個月只要使用一次的避孕環，還能夠自己放入不用求助他人，安全又方便，要特別注意的是，避孕環需要醫師處方箋，才能購買使用。

但避孕環的避孕效果並不是百分百，這時若將保險套搭配避孕環就能達到「避孕又防病」的雙重避孕，女生可以更加保護自己，不怕搞出人命！

DailyView曰：

要在互相尊重、同意的狀況下進行，才能夠享受一場快樂又舒服的性愛，

除了靠男伴戴保險套，女生也可以透過以上這些方法保護自己，

提醒大家，有任何避孕上的需求可以請教專業醫師的幫助，若服用避孕藥發生身體不適，也要記得就醫唷！





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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月12日至2021年11月11日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『女生保護自己的避孕方式』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



