吃頓飯鬧分手！去男友家吃飯 準婆婆嫌她挑食「不刻苦」

情侶在穩定交往時，會將對方介紹給家人認識。一名網友最近帶女朋友到家中做客，卻因為女方挑食、沒有幫忙洗其他人的碗筷，讓男方家人感到不滿，甚至認為她是不合格的「媳婦」，導致雙方吵架，引起許多網友討論。

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，帶女朋友到家裡吃飯，但她本來就有些挑食，母親和姐姐得知後，感覺女方很難相處，更認為若吃完不喜歡的食物，代表她能刻苦耐勞。雖然女方有吃完飯菜，但原PO母親認為，她似乎吃得不開心，也沒有幫忙洗其他人的碗筷，希望兒子可以跟女朋友分手；原PO送女友回家時，則認為女方在飯局上的表現，讓他感到很難堪，直言「只是我們家比較傳統，會想考驗一下未來的媳婦也是很正常的」，卻因此激怒女方，讓原PO喊「女生嫁過來本來就多少要受點委屈，忍忍就好了幹嘛這麼小題大作？」

許多網友批評男方，「真的是超級豬隊友欸，你媽不就標準惡婆婆嗎⋯⋯還沒結婚就這樣，結了還得了」、「你食古不化，對方才要分手你」、「如果換作是你去女方家吃飯，她媽也準備了一桌你都不敢吃的菜，你也會聽從你媽的硬吃嗎？角色應該互換將心比心吧，感情需要站在對方立場去想想感受的」、「都什麼年代了，還在嫁進來、考驗媳婦，建議你娶一個兵馬俑」、「故意做對方不喜歡的事還怪對方」。

原PO事後也回應，母親是想法傳統的長輩，認為女生出嫁應該要以男方家為主、遵守禮節，所以才會用飯局來測試女友是否會對長輩有禮貌，強調家人沒有惡意。而原PO本身注重面子，依然認為女方不應該在飯局上讓他丟臉。不過，最終雙方還是以分手收場。