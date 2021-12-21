人妻不性福外遇10年 至今仍念念不忘小鮮肉還為他哭泣

大咖藝人驚傳婚變、外遇醜聞，震驚社會大眾。對許多人而言，恐怕難以接受另一半有如此背叛自己的行為。最近日本媒體，也出現了類似的報導。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名「佐倉」的46歲女性，當初在27歲時結婚。對象是一位大她10歲的男性，不過雖然年齡差距大，兩人因為興趣類似，因此感情進展相當順利。且男方會下廚、生了女兒之後，工作之餘也會幫忙顧小孩，家庭一片和樂融融。

美中不足的，就是丈夫年事較高，因此在床事方面，總讓佐倉感覺少了些什麼。特別是在女兒出生之後，親密接觸更是越來越少。後來，佐倉遇上了一位24歲，名為「鐡男」的年輕男性。不只她對鐡男頗為心動，鐡男也展開熱情追求，還聲稱不管佐倉是20歲或70歲，他都會永遠愛她。

佐倉和鐵男的婚外情，就這樣持續了好幾年。中間佐倉一度告訴鐵男，表示如果他有心儀的對象了，就直接告訴佐倉，她不會妨礙對方追求幸福。但對佐倉而言，內心其實一直不希望鐵男真的找到對象。

然而到了鐵男33歲時，終於還是向佐倉提分手。當時他流著淚，向佐倉表示不分手不行了，並且感激佐倉這幾年陪伴著他。佐倉也握住鐵男的手，祝福他未來的人生幸福。兩人長達10年的秘密關係就此劃下句點。半年之後，鐵男另外和人結了婚。

佐倉私下探聽，得知鐵男在分手後的狀況相當不好，經常失眠與食慾低落。聽聞這些狀況，讓佐倉忍不住偷偷掉淚。雖然理智上也認為該結束這段感情了，但如今已經過了好幾年，可現在只要一想起來，佐倉內心還是有著百般的不捨。