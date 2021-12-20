媳接腳傷婆婆回家顧 大嫂趁機逼她顧2孩還要「給他們鑰匙」

孝順是做人美德，不過有時不只要處理父母、公婆問題，還會遇到難搞的妯娌。有網友抱怨，她與老公考慮到婆婆最近動手術不方便，因此把她接回家中照顧，想不到大嫂卻把小學3、4年級的孩子送過來，繼續讓婆婆照顧，甚至要求讓小孩擁有鑰匙，可以自由進出該網友家中，最後搞到婆婆對她不諒解，讓她相當無言。

有網友在爆料公社表示，她的婆婆原本住在老家，近日動完髖關節手術，因此他們將婆婆接來家中照顧，而大哥、大嫂的兩個小孩原本是由婆婆照顧，大嫂便要求讓兩個孩子課後到她家中，繼續由婆婆照顧。

該網友表示，明明三家距離不遠，且小孩都已經小學3、4年級，大嫂卻為了省錢不願將孩子送安親班，兩個小孩還特別調皮，放學不會乖乖回家，打電話也不接，婆婆會擔心的一直催她出門找人，某次小孩在外面玩到受傷，大嫂晚上來接小孩時，還責怪她沒有把小孩顧好。

該網友說，大嫂甚至要求婆婆打鑰匙給孩子，這樣就不用麻煩她去找小孩，她忍無可忍與大嫂吵起來，婆婆見狀開始喊著要回老家住，但她的腳傷還沒痊癒，卻硬是收好行李坐在客廳，聲稱不是讓她為難，但擺明就是對她耍脾氣、情緒勒索。

該網友補充，婆婆吵著要回老家，他們勸不動只好讓她回去，接著大嫂就打電話來痛罵他們不孝順，甚至也已經到處說他們壞話，她現在是「黑到洗不白」的惡媳婦了。

其他網友傻眼留言「人善被人欺」、「不知感恩的，大人溺愛，小孩難顧，還是趕快送回去」、「每天狂罵小孩 讓他們不敢去妳家，不然遇到你家豬隊友不幫忙說會更辛苦」、「大哥大嫂也太敢了吧」、「妳大嫂很爛 長輩身體已經不舒服了還繼續利用，這件事要大宣傳一下」。

有網友建議「我真心建議跟你老公溝通好讓婆婆先回去老家，暫時先什麼都不要管，一次通融後面麻煩會接踵而來，孩子是他們的，婆婆沒辦法顧自然大哥嫂他們也得自己想辦法，有些事情是能互相，有些事情過了界線，日後連親戚都不用做了」。