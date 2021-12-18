別當下一個家暴受害者！遇到這些恐怖情人「先逃再說」

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三週內「家暴及恐怖情人」話題的網路聲量表現，帶您了解家暴話題的網路聲量變化，以及五大恐怖情人特徵網路聲量排行。

近年來家暴社會案件頻傳，根據家庭暴力防治法，家暴除了為「家庭成員間實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為。」也於數年前增修了俗稱的「恐怖情人條款」，保障親密關係伴侶的權益。家暴受害人不分性別、年紀，而社會大眾除了為被害人感到不捨外，也力求政府針對相關議題作出改革，各界相關討論持續不斷。

立委驚傳遭男友家暴 家暴話題討論聲量翻漲10倍

家暴話題近三週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

社會新聞不時傳出家暴案件，在11/30媒體爆料「立委高嘉瑜驚傳遭男友長期家暴」，將相關討論迅速推到最高點，許多網友看到被害人遭毆打後的重傷照片，紛紛發文表達不捨，其中有民眾表示「都已經當到政治人物了還免不了被人欺負，如果連她都討不到公道，多數只是普通人的女性遇到家暴又該如何自處」，認為社會上有更多沒被看見的角落，同樣在發生這些悲傷與遺憾的事，若是連擁有話語權的政治人物都無法為自己發聲，那其他被害人是否更難站出來捍衛自己的人生安全？

而在12/5網紅「正義哥」出面爆料，彰化一對母子長期遭丈夫家暴，但三度報警求助皆遭警察冷處理，質疑人民的保母是否失職，消息一出迅速引發網友熱論，其中大部分網友皆怒批「這個警察根本是共犯…」，另外也有曾經遭到家暴的民眾表示「很多被家暴者都經歷過這樣的事，包括我！」，希望社會大眾能更重視家暴議題，藉由輿論的力量督促執法機關。

另外在12/9也驚傳「殺父棄屍命案」，經警方追查後，發現兒子因不滿失智母親長期遭父親家暴，因此心生怨念痛下殺手，新聞一出後引發社會各界譁然，其中部分網友表示「雖然殺人犯法…但家家真的有本難念的經，好令人心碎的家庭」，另外也有民眾呼籲「被家暴真的不要想說為了小孩，所以忍下來，不然最後就是這種悲劇」，提醒被害人不論是為了自己或是家人，都應勇於站出來捍衛自身安全。

杜絕親密暴力關係 肢體、精神暴力一樣可怕

恐怖情人特徵TOP5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

家暴事件不只會發生在家庭成員間，如果身邊的親密伴侶有出現恐怖情人的特徵，民眾也必須特別注意，在必要時自我保護。各個「恐怖情人」特徵中，最常受到熱議的就是「暴力傾向」，許多民眾表示「會打人真的就是恐怖情人，沒什麼好說的」，其中網友分享「之前被前任打，他說他只是太愛我所以才失控，我一時心軟還原諒…」，讓許多心疼的民眾紛紛留言鼓勵「還好最後有清醒分手」，並提醒「大家真的不要相信這種鬼話，一樣的事只會一直上演」。

除此之外，許多網友也認為「控制狂」、「言語暴力」及「情緒勒索」等行為也屬於「精神上的暴力」，跟肢體上的暴力一樣可怕，像是有民眾發文分享「控制狂情人真的很可怕」，讓許多心有戚戚焉的網友紛紛回應「對！前男友言語暴力超可怕…一言不合就站在路邊大罵，也沒在管路人眼光」、「我不管去哪前女友都要求我開定位，這已經很病態了吧…還會一直打電話確認我有沒有騙他」，並提醒大眾如果確實從一段感情中感受到精神上的壓力，真的「先逃再說」，委屈隱忍不會讓情況有任何改善。

親密暴力事件可能就在你我的生活周遭不斷發生，雖然從網路聲量角度觀察只是一串串的數字，但背後卻代表著多少人的淚水。民眾不管是遇到肢體上或是精神上的暴力，都應該立即尋求外界的幫助，不論是訴求執法機關的介入或是社工團體的協助，都應勇敢站出來為自己發聲，不再隱忍任何親密暴力的行為！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》