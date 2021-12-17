想製造「接送驚喜」撞見出軌現場 她打電話問男友後更心碎

接男友下班和偷看手機內容一樣，同樣很容易發現另一半不為人知的秘密。1名女網友近日就想送男友驚喜，特意提早1小時下班，並到對方公司門口等候，未料意外目擊男友與陌生女子手牽手的一幕，打電話給男友，還騙她說要加班，讓她心碎得指「現在我只覺得我就像個笨蛋」。

女在「匿名公社」上發文，指日前她提早1小時下班，坐車到男友公司門口，打算送對方驚喜。不過，她後來卻親眼看到男友牽着1名女子從公司離開。她嚇得立即躲在柱子後面，等2人行遠後再鼓起勇氣打電話給男友，結果對方還騙她正在公司加班。

女指自己與男友是「微距離戀愛」，2人分別在台北和桃園生活，至今還不敢相信男友出軌。她又在文中哭訴，「我們明明承諾要為了未來打拚，也是因為這份承諾，我忍着不常見面，死命的加班，但現在我只覺得我就像個笨蛋」。她和男友甚至一早約好周末要到耶誕城慶祝聖誕，直言現在想起來卻覺得諷刺，「原來2年的戀情，只有我一個人認真」。

不少網友看後都勸樓主盡快「斬纜」，不需再浪費時間在「渣男」上，「這種人真的是浪費妳的時間」、「會難過是正常的現象。但是妳可以選擇離開，長痛不如短痛，妳以後還要一直生活在恐懼跟猜忌嗎？」、「雖然晚了點才知道真相，總比被那渣男繼續騙下去好」。

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文章授權轉載自《香港01》