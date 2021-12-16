他創業有成想找對象 約會完卻收女方回應「我們沒緣分」

現代人晚婚，也有許多人已經過了適婚年齡，卻因為有一些性格上的缺陷，遲遲沒有對象陪伴。最近日本媒體，就報導了一起案例。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名知治的44歲單身男性，過去先在東京當了10年的上班族，接著自己創業當老闆，公司的營運狀況也都在軌道上，年收入超過千萬日幣（約相當於新台幣243萬）。然而，他卻一直沒有理想的對象，老家的父母也一直催他，希望能快點抱孫子。

知治也想過要生小孩，並嘗試找尋過對象。問題在於，知治還保留著男主外、女主內的觀念，認為結婚之後，女方就應該負責所有家事，照顧小孩的責任也應該由她們負責。然而如今的日本女性，更希望男方也能分攤一些家事，因此像有知治這種想法的人，自然不容易找到對象。

知治最後求助於婚介公司，並且相中一位中意的女性。兩人出去約會後，知治自認氣氛相當不錯，但後來卻收到女性拒絕繼續交往，表示「我們沒有緣份」的回覆，令他相當錯愕。經過專人詢問詳細過程，才發現知治在約會中一直講自己的事，結果花了好幾個小時在一起，對女方是什麼樣的人卻完全沒有概念。

報導分析，由於知治的經濟狀況不俗，因此在活動或出遊時，不難找到願意一起參加的女性。結果這讓知治誤認為自己很有女人緣，然而會願意一起玩，其實並不代表對本人有意思。加上知治始終沒有認真交往過的對象，對女性的認識相當粗淺，卻又因為創業有成自恃甚高，阻礙感情路的開展。