婆婆開口要她一半年終 豬隊友神回3字網氣炸

一名已婚且已懷孕5個月的女子在匿名公社上爆料，表示現與婆婆與老公大哥一家同住，近日被婆婆要求即將發放的年終獎金必須給她一半，讓她相當傻眼，詢問先生該如何是好，未料先生的回答讓網友也氣炸。

該名女子表示，因為與婆婆和老公大哥一家4口同住，已覺得相當擁擠，一直想搬出去住，與先生在婚前便講好一結婚先住家中，等存好錢再搬出去，但若連自己的年終也必須「上繳」一半給婆婆，「那我是不是永遠都搬不出來了？」結果她求助先生該如何解決，先生回答，因為大嫂之前有工作時也會給，要她「別計較！」

原PO表示，新婚不到一年的她，已每月固定上繳1萬2000元給婆婆，老公大哥一家4口也同樣給1萬2000元，「已經覺得很不公平了」，現在居然連她的年終一半金額也要上繳？並表示一直想租屋搬出去住，但先生不肯，上網求助網友該如何是好。

網友針對該則PO文對先生的回應感到生氣，認為「憑什麼啊？你老公豬嗎？」不少人覺得這樣的婆婆太過份，「有種人柿子挑軟的捏，捏到了還會得寸進尺」。對於即將迎來第一胎的原PO，網友也強烈建議原PO「不要太傻，錢要留著坐月子還有買嬰兒用品，孩子生完花費很多、皮一點不要太聽話。」

有人建議，不管是不是「家規」，都不應該給出自己的一半年終，「不用給，法律沒規定」、「她們沒養過妳沒資格拿」、「年終是妳辛苦一年公司給的慰勞金，自己的錢自己決定怎運用」，若真要分紅，過年包個紅包給婆婆即可，還有人說：「先叫你老公的年終全交給妳，之後再談」。更有人說，其實婆婆不會真的知道原PO有多少年終，只要跟她說今年沒年終，或少報金額意思給到就好，「大不了搬出去，不要怕！」