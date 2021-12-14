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媳婦好意想買冰櫃給夫家 意外引發婆婆和小姑「拍桌家庭大戰」

聯合新聞網 / 綜合報導
冰箱示意圖。圖／ingimage
冰箱示意圖。圖／ingimage

一名女網友在《爆料公社》APP匿名公社中，貼出自己好意竟引發家庭大戰的過程。她表示和老公結婚後就住婆婆家，婆婆很疼愛她，也會幫忙照顧小孩，因此她在領到工作獎金後，就想送婆婆之前一直很想要的冰櫃作為禮物，卻意外引起一場風波。

該網友表示，她家裡還有未婚的大姑和新婚的小姑，因為家裡人多，且常去好市多買東西，一直有想要買冰櫃的想法，但婆婆卻嫌貴捨不得買。身為房仲的她為了工作最近常加班，婆婆怕她累壞會燉雞湯、自願去接孩子，好幾個晚上也都在客廳等門，讓她真的很感動，因此想要回報婆婆。

但一知道她要買冰櫃後，家裡竟然馬上分成兩派，她和婆婆想要冰櫃，而老公、公公、小姑夫妻卻覺得冰箱較實用想要冰箱。經過投票後冰箱派獲勝，沒想到婆婆突然發脾氣說，錢是我的，要怎麼用輪不到小姑說話，老公和公公也愣住了，因為婆婆一向脾氣很好，幾乎不曾發過這麼大的脾氣。

事後婆婆和小姑的關係變得很緊張，雖然婆婆要她別介意，想買哪個都可以，但小姑又跑來哀求她，一直說冰箱比較好、冰櫃的功能太單調，要她去勸勸婆婆。婆婆也說小姑被寵壞了，要她別依著她的性子，想買什麼就買什麼。讓該女網友大嘆原本是一番美意，卻捲入婆婆與小姑的戰爭，現在左右為難，詢問網友究竟該如何是好。

網友們大多建議該網友「維持初衷」，「想買什麼就是什麼，而且是你婆婆幫你等門顧小孩，所以財想幫婆婆買冰櫃呀」、「冰櫃+1！冰櫃也不一定要放廚房，主要是放冷凍的東西」、「覺得不方便的話自己出錢買」。

還有網友分析不能單純從實用角度來看，他提出三點「一、買了冰櫃後，東西移過去冰箱就有多的空間了。二、婆婆和小姑感情再差也有血緣，很容易和好。三、小姑總有一天會離開家，但妳會一直在，早晚要面對婆婆。基於以上幾點，應該和小姑溝通請她體諒。」

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