人妻揭老公和親妹不倫一原因考慮「三人行」 網驚：無奇不有

一名新手媽媽在月子中心坐月子時，意外發現自己的親妹妹和老公竟私下偷情，還欺騙她，讓她十分崩潰。但又因個人因素「兩個人都很親」，掙扎是否該和她們撕破臉、或是「就這樣走下去」。她將猶豫過程貼上《爆料公社》匿名APP，也讓網友們直呼原PO「思考奇葩」、「天下無奇不有」。

該媽媽網友貼完表示，她目前還在月子中心，已快滿月回家。10天前，她發現她妹妹傳給她老公的訊息，問他什麼時候回家，她想吃消夜，還傳了新買的戰袍。老公回今天要在月子中心陪原PO睡，妹妹竟然叫老公騙原PO「要回家工作」去陪她，還傳了穿情趣內衣的照片。結果當晚，老公雖仍在月子中心過夜，但一早七點就匆匆忙忙說他有工作，就趕著離開了。

發現這件事讓原PO內心十分崩潰，「心情惡劣思緒也凌亂，導致我的母乳越來越少。」她強忍怒火觀察他們兩個，發現「他們真的很會演戲」。「他們都對我關懷至極，要不是發現他們兩個的事，我真的會以為自己上輩子做了什麼好事才能夠這麼幸運，否則何德何能這麼幸福？」

但她也因此猶豫，當初就是因為妹妹有育嬰的專業技能，才請她搬來一起住，日後能幫她顧小孩，且兩人從小無話不談、相互照顧；而老公也對她很好，嫁給她生活無虞、不必煩惱金錢，對她也非常大方。她因此慎重考慮「是不是就大愛一點，我們三個就一起這樣生活？」

許多網友都表示反對意見，認為「真的先不要，有時候一委屈就是一輩子」、「有夠誇張，更特別的是你竟然會這麼想」、「即使妳不忌妒，但妹妹不一定，哪天可能就吵著要妳老公選擇」；但也有網友表示可考慮「就看你的肚量有沒有那麼大」、「有聽過類似案例也過得很好」、「就大愛一點，反正你是正宮」、「三個人好好談談吧，沒有不可能」、「逆向思考，至少妳知道他不是跟外面不明來歷的女人在一起」

原PO最後感謝大家的意見，並補充自己的想法「老公工作忙碌，我妹照顧小孩又很有經驗，現在虐童那麼多，真的不放心給外人照顧」、「兩個都是我很親的人，比較能放心」、「居然有人跟我們家一樣，沒遇到的人都會覺得很扯」。