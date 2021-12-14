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人妻為顧小孩發燒難受 冷漠丈夫不聞問「獨自出外吃大餐」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位太太的丈夫不願顧家，甚至在她顧小孩生病時，人都跑出去外頭吃大餐。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一位太太的丈夫不願顧家，甚至在她顧小孩生病時，人都跑出去外頭吃大餐。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現代人工作繁忙，難免忽略感情生活。然而若是對另一半過於冷漠，便很可能造成婚姻的破裂。最近日本媒體，就報導了一則相關的案例。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名高橋美知子的44歲女性，在十幾年前經過友人介紹，認識一位男性。由於對方的外貌不俗，談吐也相當出色，讓高橋非常中意，於是在28歲時，兩人正式成婚。

然而在結婚後，丈夫因為工作上的繁忙，經常早出晚歸，家務事都得由高橋一人處理。過了一年，兩人生下一位女兒，高橋這時還得騰出時間照顧小孩，但是丈夫依舊不肯幫忙家事，甚至高橋都已經忙到身體有點發燒了，丈夫都還是不為所動，甚至丟下母女兩個人在家，自己跑去外面餐廳吃東西。

高橋發現，由於丈夫從小就成績出色，一直以來都被視作資優生，連進到公司之後，都還被安排到國外學習，結果就是心態上完全偏向事業，對於家庭的感情相當淡薄，凡事都認為工作才是最優先的，自然對高橋母女相當冷漠。甚至高橋後來還發現，丈夫有可能和公司內的其他女性同仁出軌

心灰意冷的高橋，在今年春天時，在自己工作的職場，碰上一位丈夫的學弟。有次她聽到對方在抱怨丈夫，認為他不是一個會保護屬下的上司，不禁有感而發，兩人便一起抱怨丈夫的種種不是。

結果，這讓雙方的感情加速進展，雖然兩人都是已有家庭的人，卻逐漸都發展成外遇的關係，私底下越來越常相約。如今高橋已經認真在考慮離婚的事情，盤算著自己能夠帶著女兒，與和自己相互愛著的對象，度過接下來的人生。

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