不滿男友從不請客 連過聖誕「開房間」都AA制讓她爆氣分手

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聯合新聞網 / 綜合報導
情侶雙方金錢關的不同，將可能造成感情上的摩擦。圖片來源／ingimage
情侶雙方金錢關的不同，將可能造成感情上的摩擦。圖片來源／ingimage

男女交往，除了感情之外，也考驗兩人的價值觀，是否能夠順利磨合。特別是在對金錢的態度上，更需要雙方的協調。最近日本媒體，就報導了因為財務管理問題，而導致情侶失和的事件。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名忍的33歲女性，過去曾經透過交友軟體，和兩、三位對象交往，但最後感情都沒辦法持續，原因就在金錢觀的不同。好比在去年12月時，她曾經約到一位興趣非常相似的男性，雙方聊起來相當順利，還一起去看了LIVE表演、並一同共度聖誕。

然而，隨著約會次數增加，忍卻一直對雙方外出時，花費都是採AA制感到不滿。忍在打聽之下，確定男方的收入應該高她1.5倍左右，然而一起吃飯、娛樂時，卻從來沒有主動幫忍付清帳單過。

甚至在聖誕節當天，兩人找了間旅館要過浪漫夜，這是雙方第一次共同過夜，結果住房的錢還是AA平分。還有一次忍招待男方到住處，並買了許多食材親自下廚，結果對方吃完後，卻沒有主動詢問食材費用。於是這讓忍徹底死心，決定與這位男性分手。

後來，忍又找到另一位男性，並與對方交往兩年多。有一天，男方說他得擔任某個研習的講師，因此需要一條領帶，希望能和忍一起去買。忍本來以為這趟購物之行，會是到百貨公司一類的地方，結果男方卻跑去在一家主打便宜的量飯店挑選領帶，讓她非常錯愕。

忍指出，男方年齡大他三歲，並且從事頗有地位的工作，卻對自己的外觀打扮如此疏忽，只想隨便買便宜貨打發就好。反倒是對方平常玩手遊時，可能一次就花上數萬元課金也毫不在意，這樣的價值觀偏差令她無法忍受，結果這段感情又再次告吹。目前為止，忍仍然在交友軟體上尋覓對象，只希望能找到一個合得來的另一半。

日本 情侶 聖誕節

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