她生產完半年想出國留學圓夢遭夫批自私 網勸：風險太高

出國留學是不少人的夢想，一名網友提及，收到英國的學校錄取，卻因為疫情而無法前往當地，留在台灣的期間也懷孕並生產，目前孩子六個月大。原PO說，目前英國給畢業生申請兩年工作簽證，也想趁這個機會體驗國外生活，但苦惱地表示老公覺得「我很自私只想到自己」，引起許多網友討論。

一名網友在「PTT Marriage」提及，出國留學一直是她的夢想，獲得英國前十大學校錄取後，因為疫情爆發改為在台灣線上上課，期間也懷孕並生產。原PO表示，如果現在前往英國讀書，可以在畢業後得到兩年的工作簽證，去到當地也可以體驗生活、找工作，以及圓夢，目前計畫讓老公申請育嬰津貼，一起跟孩子到英國，如果三個月之內她找不到工作，就當做出門旅遊一趟，她也會放棄出國留學；或是原PO自己一個人先去英國，孩子交由托嬰、先生或娘家照顧，找到工作後再接老公和孩子來。

不過，目前原PO老公在台灣有百萬年薪，擔心在英國難以找到工作和存錢，原PO也憂慮現在不去，未來可能生第二胎或買房子時會更困難。許多網友看完發文後，認為原PO的確自私，「妳的規劃中，把『自己』放在優先」、「妳要他拋下台灣的事業一起去重新開始？」、「都30了還在談什麼夢想，把該盡的責任先完成好嗎？」、「感覺很賭誒」。

也有網友認真給建議，「唸完學位跟找工作兩碼事，最好是要有身份，不然大多實習完還是得離開」、「問題是稅收重，托兒費用很高，除非先生成為家管，不然托育薪水會直接吃光」；有些網友則認為，應該冒著風險去，「趕快趁年輕去！外國人多得是邊讀書邊帶小孩的」、「3個月多一個機會，人生只有一次」。