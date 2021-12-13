約會AA制容易有衝突？ 網友：要考慮對方觀念、想法

情侶約會時，有些會由單方負責結帳，有些則實行AA制。一名男性網友提及，自己無法理解AA制，例如需考量對方的經濟狀況，限制了餐廳的選擇，引起許多網友討論。

一名網友在「PTT boy-girl」提及，約會過程要雙方都感到舒適，如果AA制，便要考量對方的經濟能力去選擇餐廳，或是一個人點多樣小菜時，分享會比較困難；原PO說，通常AA制是一方刷卡，另一方轉帳，但如果對方忘記還錢，要時常提醒，感覺像在討債；相反，請客不僅能符合比較利益的原則，對方既能提供約會的愉悅程度，自己也能滿足口腹之慾。

但許多網友不同意原PO的想法，「她提供你約會的愉悅氣氛，聽起來超像飯局妹」、「為什麼是男生用錢換女生提供愉悅呢？愉悅是互相的啊」、「滿滿的父權思想啊，覺得靠砸錢就可以約女生出來，為什麼不能一起討論吃什麼？」、「你想請客沒問題，有問題的沒被請客就罵別人窮酸的那些人」、「本來就要考量對方，被請客的人是會有壓力的」、「年齡、經濟能力、觀念、原生家庭想法，這些都會影響AA，所以不應該有只要想要AA都是魯蛇這種偏頗的想法」。

不過，有網友指出，請客只是一件普通的事情而已，「別人想請自己想請的人，到底有什麼問題？」、「請客很好啊，那有什麼問題？」、「不AA很平常，但輪流結帳也很常見」、「本來就是想請就請」。