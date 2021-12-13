婆婆拿走全部結婚紅包 她罵吃相難看：婚禮沒出半毛錢
結婚是一場盛大宴會，新人需要花費不少資金舉行。一名網友提及，結婚已經用光了兩人的積蓄，不料婆婆要將所有紅包歸為己有，引起許多網友討論。
一名網友在網路論壇「匿名公社」提及，結婚的開銷是她跟老公的全部積蓄，花了快八十萬。原PO打算用婚禮收到的紅包補虧空，婆婆卻表示全部歸婆家，「沒存款就再開始存」。原PO指出，婆婆目前有兩間用作收租的房子，應該沒有經濟上的困難，以為結婚收到的紅包應該由負責開銷的人拿回，怒喊「這樣是不是有點吃相太難看了呢？」
許多網友批評婆婆，「妳婆婆也太貪了吧，妳老公都不吭聲嗎？」、「無能隊友，白目婆婆，慘」、「感覺入賊坑了」、「你婆婆會不會太誇張，叫你老公去把錢拿回來」。
也有網友指，結婚紅包的收入應該要分開男女方，由新人拿走，「基本上是誰的親友包的就誰收」、「誰出錢誰收，討回來」、「誰辦的就是誰的，如果合辦就是男方親友歸男方收，女方親友歸女方收，哪有都是她的，貪也不是這樣貪的，妳可以跟妳父母問就知道了，亂來！」
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