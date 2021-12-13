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大嫂難伺候？嫌鄉下茶杯髒 送菜送水果還怨「婆家都塞爛菜給我」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨大嫂與家中成員相處不和睦。示意圖／ingimage 提供
網友抱怨大嫂與家中成員相處不和睦。示意圖／ingimage 提供

結婚後兩家人相處是一門大學問，一名網友表示，來自北部的大嫂很自私，父母種菜分享、買水果給她，她不只不領情，還會在網上發文抱怨，直呼「婆婆都把爛菜丟給我」，甚至在大哥偶爾拿零用錢給父母時，大嫂也會當場生氣，讓他相當無言。

有網友在爆料公社發文表示，他的大嫂是台北人，當她還是大哥女友時，每次回雲林都擺臭臉，看到父母也不會打招呼，倒茶給她喝還會嫌棄茶杯髒臭，結婚時大、小聘金拿了一百萬，嫁妝卻一毛都沒有，娘家還宣稱「我女兒就是最好的嫁妝」。

結婚後大哥、大嫂在新竹定居，由於大哥很喜歡吃大陸妹，因此媽媽習慣種菜分享，婚後兩人回老家時，媽媽都會拿蔬菜給他們，甚至還會事先買好水果，讓兩人帶回家享用。

想不到大嫂不只不領情，還抱怨「婆婆都拿爛菜給我們」、「車子載菜載到變很臭」、「水果很重」等等，該網友還發現，大嫂竟在臉書上發文抱怨他是一名「毒姑」，大嫂除了抱怨日常生活，對於婆家沒有負擔房子頭期款也無法體諒。

該網友表示，大哥出社會後，父母沒有再跟他拿錢，反而幫忙大哥付學貸，現在大哥經濟比較寬裕，偶爾拿零用錢給媽媽時，大嫂卻會當場翻臉，甚至質疑大哥的錢都被讀大學的他花光。

其他網友則留言「你哥也有問題！這個大嫂很爛但是這種老婆也是他縱容的」、「這問題還是要怪你哥，自己的老婆不會教，寵到天上去，這麼沒家教，還背後道人長短。要我就會收集證據，直接跟長輩說，同時也傳給親家去看他們教出來的女兒」、「你哥太懦弱了都不敢站出來講話」。

爆料公社 婆媳紛爭 結婚

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