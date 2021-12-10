148嬌小女被166男友媽嫌棄 眾人怒：怎不怪她兒子矮？

男女生擇友條件上，身高通常是考量之一，高矮胖瘦都有人欣賞，一名女網友表示自己身高才148公分，男友則是166公分，兩人交往5年多，沒想到見過男方爸媽後，卻意外得知男友媽媽嫌她太矮，讓女網友難過到不行，貼文一出引起公憤，不少人力挺並安慰原PO。

她在《Dcard》貼文寫道兩人當初交往時都覺得身高上很相配，男友喜歡比他嬌小的，而自己則不喜歡找太高的，因為要抬頭講話注視脖子會很痠。最近男友帶原PO去跟家人見面，但她覺得一開始男友媽媽不太熱情也不太搭話，之後幾次都是如此，原PO懷疑自己是否太敏感。

沒想到日前她在洗澡時，無意間聽到男友和媽媽講電話的內容，當時男友開著擴音，以為原PO在浴室應該聽不到，而媽媽卻很直接地問說「你還跟她在一起？媽媽不是跟你說過了，她那麼矮帶出去人家以為帶小朋友，很沒面子，現在哪個女生沒150，最基本都達不到，這種媳婦我們不能要，而且以後小孩也會很矮，趕快找理由跟她分手，媽求你了」。

原PO在浴室聽到後難過不已，忍不住哭了起來，她覺得平時穿搭沒有那麼像小朋友，而且從學生時期到出社會也不乏有許多追求者，從來沒有想過有一天會淪落到被另一半家人嫌棄成這樣的地步，她無奈地說「身高是我能決定的嗎？長輩們真的都無法接受小個子嗎？」

不少網友安慰原PO，「男友媽哪來的信心覺得你們分了之後他兒子就交得到女朋友？」、「我也不到150，我婆婆根本沒嫌棄過我，而且我跟老公也有女兒，是妳男友媽不好，請分手」、「如果男友180他媽那樣說就算了，她兒子才166還好意思嘴別人女兒」、「幹嘛不嫌自己兒子矮啊」、「都什麼年代了，擇偶標準還媽媽定」。