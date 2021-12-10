「都是我的錯」失智老父努力活著 生前筆記文字讓他眼淚決堤

現代人平均壽命增加，但相對的，老人的照護也成為另一個社會課題。如何讓長輩們能有尊嚴地走完最後一程，是許多子女們的煩惱。而在日本，就有一位網友，分享了自己失智父親的一段事情，感動了不少人。

根據日本媒體「FUNDO」報導，日本twitter網友「BUSMANTHEWORST」分享，他的父親在生前已經有失智狀況，因此母親照顧他時，常常顯得相當艱難。後來父親過世之後，網友在他房間翻到一本筆記。

這本筆記上頭顫抖的筆跡，看得出來父親在當時，已經連寫字都有困難。筆記裡頭雜亂地記載了一些生活事情，例如「衛生紙沒了才要用下一個」、「被說可以做的事情再做，不要做多餘的事」、「儘可能不要給人添麻煩」、「到了晚上要關窗戶」等等。

這些內容，看得出來在當時父親的狀況已經非常糟糕，連簡單的生活小事都常常搞錯，但還是想盡力做到好。而筆記的最後一條，則寫著「都是我的錯」。而透過這些筆記，見到父親不為人知的另一面，令為人子女的網友，忍不住潸然淚下。

筆記最後留下了「都是我的錯」。圖擷取自 twitter

其他網友也都紛紛回應「哭了，真的該多花點時間陪陪父母」、「我不認識他是誰但流淚了」、「看到這個我也想起了我父親」、「失智症太無情了，希望以後能找到方法可以根絕」、「看筆跡顯然過得很辛苦啊」、「失智症對本人和家人都是很大的折磨」、「祝你的父親在天國安息」。