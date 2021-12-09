女同事提男生加分3要件 她批「為何享受人家成果？」

什麼樣的男生才加分？一名女網友和一群女生同事聊到這個話題，得到的答案大多是有車、有房、高薪，這讓她聽了很不以為然，認為應該要雙方一起努力，憑什麼單方面去享受對方努力辛苦得來的成果，沒想到貼文引來鄉民們的激辯，不少人對於她的看法嗤之以鼻。

原PO在《Dcard》以「為什麼是男生要買車買房？」為題，寫道她和一群女同事在聊天，談到什麼樣的男生才加分，其中一人就說「有車」，原因是出門有車可以搭，不用怕風吹雨淋，還有人認為要有房子、穩定高薪，這樣就真的不用努力了。大家的答案讓原PO聽了很不以為然，「為什麼人家努力辛苦賺錢給自己的回報，結果是妳要享受成果？」

原PO說既然怕風吹雨淋，可以選擇搭公車或租車、買車，房子也可以自己買，這樣也能體驗背房貸車貸的感覺，以及那種逼迫自己必須努力工作賺錢的辛苦。她表示自己無法接受先要求對方有車有房又高薪又有存款的人，雙方如果能夠一起努力，攜手打拚，這樣才是最棒的，因此對於身邊常出現這樣的女生朋友，讓原PO不以為然又好奇。

貼文引起兩派不同意見鄉民的論戰，力挺原PO的人認為「什麼好條件都有的男生也很難看上一個什麼都沒有的女生，支持男女雙方共同努力」、「真的是給妳滿滿的respect（尊敬）」、「這樣的想法很正確，無論如何請保持下去」、「感謝說出我憋了很久的心聲」、「這原PO推爆，想法超正確」、「找不到三觀這麼正的人了」、「妳這樣觀念的女生超少的，感謝有妳這樣的人存在，男友很幸福」。

不過也有不少人留言駁斥，「加分而已妳會不會想太多，我是女生自己都覺得會煮飯加分但不會煮也沒關係」、「都說是加分了，人家有說沒車沒房就不想結婚嗎？優越感不要太強」、「我覺得講加分沒有問題，加分的意思就是沒有也可以呀，妳太腦補同事們的意思了吧」、「加分不就是代表非必要，但如果有會覺得很棒嗎？別人的擇偶條件也要被妳拿來鞭喔，會不會管太寬？」、「都說加分了，以前考試時沒寫過加分題嗎？寫對加分，沒寫也不會扣分啊」。