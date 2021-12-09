新婚一周被婆婆要求「服從家規」 她崩潰：家事全由我負責？

家家有本難念的經，尤其婚後若住到公婆家，恐怕生活習慣有所不同，婆媳之間衝突難免。一名新婚妻子日前表示，她婆婆認為「做家事是媳婦的責任」，因此要她包辦「洗碗、洗衣、掃地、拖地、買菜，以及料理全家三餐」，網友看完後建議「先請老公幫忙協調，若無法搬出去住，趕快去離婚」。

一名新婚妻子在「匿名公社」發文表示「做家事是誰的責任？」她指出，才剛結婚一周，早上老公上班之後，婆婆就把她叫起床，跟她說夫家的「家規」就是「家事都由媳婦負責」，不管是洗碗、洗衣、掃地、拖地，或是買菜料理全三家餐，都要由媳婦一手包辦，公公還在一旁附和「不要以為國外回來的，就不用做家事」。事後，原PO表示，「這些家規在婚前我都不知道，老公也沒跟我提過」，她崩潰指出「我不是不做，而是認為要分攤合作」。

文章曝光後，引發網友熱議，有人建議她「去請老公跟婆婆溝通，家事不是只有妻子的事情，應該是夫妻要共同完成」，還有網友認為「直接搬出去比較快，如果老公不願幫忙協調，又不願意搬出婆家，那趕緊去離婚」。還有網友表示，「從這婆婆的觀念來看，說不定小孩生不出男的，還會怪在你身上」，並指責她老公「婚前完全沒跟你說過這點，真的很不負責任」。