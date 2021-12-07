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交往九年女友要求奢華婚戒 網友痛罵：肯定吵架離婚

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO說，以前常常因價值觀不合而有衝突，不確定是真的愛女友，還是習慣這九年以來的感情。圖／ingimage
原PO說，以前常常因價值觀不合而有衝突，不確定是真的愛女友，還是習慣這九年以來的感情。圖／ingimage

遇到價值觀不一樣的伴侶時，難免會發生爭執。一名網友表示，自己有一個交往九年的女朋友，但雙方的價值觀落差很大，中間也離離合合了幾次。直到最近對方提及結婚時，又發生意見不合，讓男方坦言「這段感情談得好累」，引起網友熱議。

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，女朋友是國中認識的學妹，至今已經交往九年。雙方從以前開始，就會因為價值觀而發生衝突，直到原PO長大後，才意識到其中的嚴重性，例如原PO想買二手機車代步時，被女方數落「很丟臉」；談及婚事時，女方要求一個價值新台幣345,000元的鑽石戒指。原PO疑惑，不確定自己是真的很愛女朋友，還是習慣這九年以來的感情。

不少網友直言「她想要的跟你太不一樣」、「她只想到自己吧，沒有想過你的感受」、「如果是我就受不了」、「好扯，你腦袋撞到嗎？幹嘛養一個公主，台灣那麼多好女生」、「感覺還是個小妹妹」、「分手吧，她需要跟有錢人在一起」。

也有網友真心提議，「價值觀不同建議分手」、「價值觀不同，婚後肯定會吵架離婚」、「一段婚姻要走得長久，絕對不是物質的豐足而已，而是兩個人的三觀要合，以及共同努力的心」、「說不定你分手後一陣子，會感謝當下做決定的自己」、「學生時期交往多久都不準，很多考驗都是出社會才開始的」、「也許幾年後你價值觀改變了」。

其他網友則認為，原PO應採取行動，避免耽誤雙方青春，「太窮了，可憐，女生真的青春被浪費」、「我覺得你真的愛她的話，就放手讓她去找可以買得起這顆鑽戒送她的人」、「這篇好夢幻，完全不知人間疾苦。她才23，真的不要再耽誤她的青春了，讓她去找負擔得起費用的人吧」。

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