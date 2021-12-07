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女友常跟異性單獨外出 男友苦喊：要求同行被拒絕

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO的女朋友經常跟異性單獨去深山廢墟探險，讓他感到很苦惱。圖／ingimage
原PO的女朋友經常跟異性單獨去深山廢墟探險，讓他感到很苦惱。圖／ingimage

男女之間是否有純友誼，一直是兩性存在的爭議。一名網友提及，女朋友常常跟異性單獨外出，也拒絕他一起同行，原PO只好上網求助，引起許多網友熱議。

一名網友在「PTT Boy-Girl」表示，女朋友跟異性友人從前就認識，而友人也曾經跟女方告白但遭拒絕。不過，原PO提及，兩人很喜歡去人煙稀少的深山廢墟探險，自己曾經提出同行，卻被女友以「沒有經驗」的理由拒絕。原PO苦惱的說，自己很重視女朋友，也不知道如何跟她談，只好問網友意見。

許多網友直言，原PO可能被出軌了，「超綠」、「綠到爆」、「綠，不用多問了，浪費時間」；也有網友批評女方的行為和態度，「直接分吧，這麼不尊重你」、「真的什麼女人都有，這麼扯的行為也行」、「你女友很自私，那男的很可憐」、「那男生好可憐，他應該沒死心覺得仍有機會吧，你女友會害死他」、「她寧可你心裡不舒服，也要捍衛對方的人品」。

也有不少網友建議原PO一些方法，「你可以先試著聆聽她的想法，不要急著改變她的觀點，人如果被了解，就比較願意改變自己的觀點了」、「不然最簡單就是放個airtag在她包裡面，看她有沒有停留在奇怪地方」、「你找一個女生單獨去露營爬山，兩個人一起就是要折衷」。

露營 出軌 告白

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