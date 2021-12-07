女友常跟異性單獨外出 男友苦喊：要求同行被拒絕

遇到價值觀不一樣的伴侶時，難免會發生爭執。一名網友表示，自己有一個交往九年的女朋友，但雙方的價值觀落差很大，中間也離離合合了幾次。直到最近對方提及結婚時，又發生意見不合，讓男方坦言「這段感情談得好累」，引起網友熱議。

2021-12-07 16:00