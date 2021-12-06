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他擔憂「只登記結婚」太平淡 網友一面倒稱讚：省時省錢

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO發現登記結婚跟換戶籍一樣平淡，引起許多網友一起討論。圖／ingimage
原PO發現登記結婚跟換戶籍一樣平淡，引起許多網友一起討論。圖／ingimage

傳統婚禮注重形式，不過現代人越來越傾向結婚從簡。一名網友分享自己的結婚登記線上預約圖，表示結婚跟換戶籍一樣平淡，向網友提問是否有人也只有登記結婚，沒有舉辦其他儀式，引起網友討論。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，特意請假、挑好日子，與伴侶一起前往登記結婚。原PO表示，雖然跟女方談好要結婚從簡，也沒有求婚儀式，但發現登記結婚跟換戶籍一樣平淡，坦言感到擔憂，向網友提問「有人跟我一樣只有登記結婚嗎？

許多網友先是祝賀原PO，並留言只登記結婚可以省時省錢，「經濟實惠的選擇」、「完全不想辦婚禮，感覺麻煩死了」、「不用見一堆平常沒看過的親戚」、「宴會的錢跟時間省下來加碼蜜月旅行更讚」、「比公證結婚還省事」。

不過，也有網友表示，其實辦婚禮不太花錢，「宴客會收紅包，花不到什麼錢」，也有網友說，嫁女兒只登記結婚的話，很少長輩能夠接受，「長輩嫁女兒最不想偷偷摸摸只登記」、「女方家裡條件比較好的，一般都不會接受這樣」、「難的是家人都同意」。

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