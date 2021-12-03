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若人生重來還想生孩子嗎？7成媽喊：我願意！原因逼哭網友

聯合新聞網 / BabyHome

【文：武美齡】

成為媽媽後人生有了巨大改變，從經歷懷孕、產痛，到為了照顧孩子失去自我時間，若人生重來一次，還會想再當母親嗎？BabyHome調查結果發現，高達7成媽媽表示：「我願意！」到底讓女性們有這樣選擇的原因是什麼？

眾所皆知，成為人母後想睡到自然醒根本是天方夜譚，為了育兒還將失去自由和時間，BabyHome寶貝家庭親子網日前進行調查「如果能再選一次，妳要不要當媽媽？」有7成媽媽表示：「還是要！」曾有網友開玩笑表示，造物主把孩子設定這麽可愛，就是為了要讓女人心甘情願的生養小孩，這個說法是否真的是媽媽們願意生兒育女的原因？

進一步詢問媽媽們「選擇要或不要當媽媽的原因？」近5成表示：「要，當媽媽是這一生中最幸福的收獲！」可見孩子替女性帶來了深厚的溫馨幸福感。作家葉揚曾說：「媽媽在時間的世界裡，是非常貧窮的！..沒有人是完美媽媽。」但擁有老靈魂的兒子羅比總「出言不遜」讓她發笑。與先生一起經營Rice & Shine粉絲團的周筠也表示：「當媽後變得很勇敢是我從來沒想過的，曾經連蟑螂都很怕，但現在要保護的人變多了，即使看到害怕或討厭的事情也絕不會說不行...想讓孩子知道，不需要擔心或害怕任何事，因為我在這裡。」

網友媽咪們也加碼分享，「人生中很多喜怒哀樂都源於小孩，因為有孩子讓生命更豐富。」「我愛小孩，雖然生第一胎時憂鬱了三年，但甜蜜大於辛苦！」「雖然很累，但甘之如飴。」「再讓我選擇100次，也要再當我兒子的媽媽。」「一起成長互相學習，我也在孩子們身上學很多。」原因感人逼哭網友。

調查結果中，我們也發現有22%的媽媽認為若再選一次「要當媽媽，但不想當老婆和媳婦！」，主要原因包括「我愛自己的孩子，但可以選擇的話，我想換掉豬隊友」「女兒是生來完美我的人生的！但當老婆心很累⋯⋯」「孩子很可愛不後悔！但後悔愛錯人給孩子一個那麼爛的爸爸」顯示部分女性雖仍想當媽，但似乎都對另一半有滿腔怒火。

此外，表示不想再當媽的3成中，有22%表示「不要當媽媽，連結婚都不要！」，以及7%「不想再當媽，太累了！」有媽媽提到，「我已經告訴我女兒以後能養活自己，老本存好，非必要不要結婚生子，當媽太累了！」「阿母的不歸路，孩子們要警惕啊。」「想重新體驗一個人的時光。」

行政院2021年6月最新發布的資料顯示，2020年台灣生母平均年齡為32.2歲，生第一胎平均年齡為31歲，而在各縣市當中，媽媽首胎平均年齡最年輕的是台東縣28.4歲，最年長則由台北市33.1歲奪冠。若有考慮結婚生子的女性，可參考BabyHome過來人媽媽們的經驗談，及國民健康署建議的黃金生育年齡「25歲至35歲」之間完成生育規劃，當然重點如網媽所分享，除了當媽媽非常甜蜜、甘之如飴，還是得選對神隊友人生才會更幸福。

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