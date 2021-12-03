朋友遇批腿「劇情神扯」卻不分 網秒回背後原因多半是這項

談戀愛最忌諱劈腿，通常伴侶不專一，會面臨「被分手」的下場。不過日前有網友分享，她朋友最近發現男友劈腿，而且「劇情神扯」，但朋友卻不分手，又向原PO透露不想原諒男方，還公開許多甜蜜合照，讓原PO十分疑惑「被劈腿不分手的心態是什麼？」網友認為「多半是因為不甘心」。

一名網友在Dcard表示，近日朋友向她哭訴「男友劈腿了」，男方不停落淚道歉，讓她朋友十分心軟，當下就沒有果斷分手。事後男方為了彌補，兩人幾乎24小時黏在一起，就算遠距離也開視訊通話，如果要見面時，女方就會在男友上班的店裡坐著，一整天就為了等男友下班，原PO表示「可能是女生和男友在一起時，就不會亂想或沒有安全感」。

原PO表示，她當時有勸朋友分手，認為劈腿只有「從沒劈腿過」和「無數次劈腿」的差異，但朋友卻哭訴「一方面愛著男友，一方面又擔心找不到更好的」，糾結「不想原諒對方，也不想分手」，原PO不解「為何被劈腿又不分手」。不僅如此，事後朋友仍發很多「甜蜜的合照」，一般人看到會以為朋友很幸福，但對於知道內幕的原PO來說「只覺得真心同情，希望朋友可以早日獲得幸福」

網友看完以後，認為「每個人都要為自己的選擇負責」、「應該是捨不得自己已經付出的一切」、「痛過才會改」、「你朋友真可憐，還沒清醒」、「只能說就是不甘心的心態」、「坐一整天等男友下班是太閒？」還有人認為是經濟因素，指出「很多男生經濟條件好，去追美貌但清寒的女生數見不鮮，甚至久了就像一根經濟主柱一樣，不是每個人都能承受房子倒塌，所以情感就算有點裂痕，但因為經濟條件而選擇容忍」，也有過來人曝心聲「我剛被劈腿分手，中間也是有僵持半個月，因為相信對方真的願意繼續好好努力，結果沒有，繼續跟別人曖昧情話，我就直接放生了」。