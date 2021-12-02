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他存不到頭期款遭妻「逼賣公婆房」 網分享經歷：最終全失去

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人都嚮往結婚後能擁有自己的房子，與另一半搬出去生活。 示意圖／ingimage
許多人都嚮往結婚後能擁有自己的房子，與另一半搬出去生活。 示意圖／ingimage

許多人都嚮往婚後能擁有屬於自己的房子，不過隨著房價逐年升高，買房對新婚夫妻的壓力也愈來愈大。近日一名網友就透露，自己結婚後一直努力賺錢，還是存不到足夠的頭期款，而妻子卻很希望能盡快搬出公婆家，甚至要求他將父母的房子賣掉換錢，讓他相當兩難。

原PO在「爆料公社APP」發文表示，他和妻子結婚之前，兩人就協商好先住在父母家，等到幾年後存到了頭期款，再買房子搬出去住。然而，這幾年來房價愈來愈貴的狀況下，他的積蓄始終沒能達到目標，「怎麼賺、怎麼存，都存不到」。

更令原PO無奈的是，即使存款不足，妻子仍然每天吵著要買房、跑去了解附近的建案，甚至還提議，頭期款不夠的部分就賣掉公婆的房子來抵，讓原PO父母在外租房子生活，讓他忍不住抱怨道「為什麼為了妳要的生活，就要犧牲我爸媽的房子？」

隨後網友看了紛紛搖頭，建議道「沒頭期款就別買房，免得壓力更大，背房貸可不是輕鬆的事」、「別拋棄現在不用背房貸的好日子」、「買房一定要留足夠的預備金，我看過拼命借錢買房結果出意外，房子、家人、朋友全都失去的案例，千萬要小心經營」、「建議每月房貸超過月收入的1/3以上，就千萬不能買，會嚴重影響生活品質」、「有多少能力做多少事，買不起房就先租屋也可以」。

背房貸 結婚 爆料公社

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