身邊男性友人藏私房錢地方都一樣 她傻眼：這是必修課答案嗎？

相信不少人都有藏私房錢的經驗，但要怎麼藏、藏在哪裡才不會被另一半發現，就讓人很傷腦筋。一名女網友就透露發現男友藏私房錢的地方，而且就連男友爸爸、自己身邊男性朋友藏的地方也都一樣，讓她很傻眼，直呼「這是男性必修課程嗎？」

這名女網友在臉書「爆廢公社公開版」寫道，日前外出吃飯時，男友叫她自己去拿他行照裡放的錢來付帳，原PO才曉得男友藏私房錢的秘密。她說早就知道這種藏法了，除了男友之外，就連他爸爸、自己身邊的男同事、男性朋友，也都把私房錢藏在駕照、行照的夾層裡，這樣的做法讓原PO笑說「藏在這邊是男性必修課程的標準答案嗎？」

貼文引來眾多男性網友的留言，「真男人是不會去藏私房錢的」、「什麼時代了還藏私房錢？」、「羨慕有錢可以藏」、「那個是放著萬一加油沒帶錢包要用的啦，我自己也有放」、「喂，可以不要這樣挖男人的秘密嗎？留個生路好嗎？」、「不會藏，自己的錢自己管」、「真羨慕，我都被充公」。

還有「高手」分享自己藏錢的小撇步，「我藏在天花板的夾層」、「藏在數位帳戶裡」、「最危險的地方就是最安全的地方，當然藏對方鞋底」、「防水膠囊裝著，引擎室裡隨便放都安全」、「抽屜夾層、主機內、變電箱、電扇下、衣櫥內不常穿搭的外套，很多意想不到的地方都有可能」。