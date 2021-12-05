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婚後與公婆同住怎麼樣？網曝心得想法

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
婚後與公婆同住，網友先考慮三件事。 圖片來源/unsplash
婚後與公婆同住，網友先考慮三件事。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「婚後與公婆同住」話題的網路聲量表現，帶您了解話題的網路討論焦點，以及網友的看法。

結婚後該不該與公婆同居？每個人都有各自的見解與看法，今天就跟著我們的分析，一起看看網友都怎麼說吧。

婚後與公婆同住，網友先考慮三件事

網路上關於「婚後是否與公婆同住」的話題討論十分熱烈，可發現網友常提及家中「人際關係」的經營，如在提及與「公婆」相處時，有網友會提到「遇到很好的婆婆，都會幫忙洗衣煮飯」，也有人說「常常被公公管東管西，很不自在」等，引發許多的討論。

婚後是否與公婆同住？網路關注熱門焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
婚後是否與公婆同住？網路關注熱門焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

也有網友會提到「住屋問題」，如認為「租屋自住」花費高，因此「只能先跟爸媽同住」，或提到「房子」坪數較小，「房間」的分配與夫妻間的隱私也是問題等。

此外，在與公婆的「相處磨合」上，網友會提到與公婆「習慣」、「觀念」的不同，如「跟長輩的衛生習慣不同」、「公婆對我教育孩子的方式常有意見」等，表示與公婆同住時可能會有不少生活的觀念磨合。

與公婆相處真難？網友有不同看法

觀察網路討論發現，認為婚後可與公婆同居的網友常提到「同住經濟負擔較小」的想法，表示「自己無力負擔房貸」，不如就跟公婆住一起，藉此減輕經濟壓力。還有網友認為「大家一起住能互相照應」，平時能與婆婆互相分擔家事、小孩請假在家也不必擔心沒人照顧等，網友紛紛表示「真的遇到好婆婆」、「神隊友婆婆」等。

婚後是否與公婆同住，網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
婚後是否與公婆同住，網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

但對此持保留態度的網友則認為，難以克服與公婆「生活習慣的不同」，如有網友提問「跟公婆住該不該鎖門？」引起熱烈討論，認為不鎖門是怕有意外，但公婆不敲門的行徑，也十分困擾，就有網友附和「敲門真的是禮貌，但也不好意思指責公婆」。同時，持保留態度的網友也提到「回家隨時都覺得拘謹」，像是網友提到「下班不能懶在沙發上」、「回家也不能穿的輕便」等，都是網友猶豫婚後與公婆同住的理由之一。

綜合上述可發現，身為媳婦、女婿的民眾常會於網路上討論、請益「婚後是否與公婆同住」的相關話題。隨著時代的變化，也有些民眾在婚前便先決定「向外搬」，以預防婆媳、岳婿等衝突發生，但不論生活習慣有多不同，大家都還是一家人。

觀看原文→ https://bit.ly/3d2mGM6

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

婆婆

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