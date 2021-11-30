交往大30歲女房東還爽住豪宅 他PO出親密照遭爆幕後真相

俗話說「娶某大姊，坐金交椅」，現代社會不像以往傳統觀念，姊弟戀屢屢可見，不過有一名男網友在《Dcard》分享和大自己30歲的女房東相戀交往過程，甚至還貼出照片來證明所言不假，引發不少討論，許多鄉民還留言祝福他們。不過就有眼尖的網友在底下貼出照片原圖，批評原PO盜圖、內容虛構，根本居心叵測。

原PO以「真的不想努力，要和大30歲的女孩結婚了」為題，寫道對方是他的房東，時常很熱情的在LINE上關心他，因為原PO從小沒有媽媽，因此對於女房東的關心不僅不排斥，反而還很喜歡。因為女房東常和老公吵架，每次一吵架就來找他喝酒聊天，隨著越吵越兇，房東夫妻倆最後也離婚了，之後也和原PO展開交往。

他說交往期間很常被誤認是母子，「牽手或擁抱大家都不信，直到看到我們接吻才會嚇到」。至於兩人交往有什麼好處，原PO很直白地說因為女友房產好幾棟，有幾處還是在精華地段，交往一星期就搬進女方的豪宅裡，甚至還說結婚後房子要登記在他名下，而且還給了一張沒有額度的附卡，讓從小就窮慣了的他心花怒放。

原PO曾問說「妳不擔心我只是想花妳的錢嗎？」對方則不介意「我知道啊！跟一個阿姨在一起不就是為了錢？錢很多，兩個人花不完。我不想孤獨老死，找不討厭的在一起就行了」一段話讓原PO拋棄世俗的眼光，「我不偷不搶不拐不騙，上天給我好的外貌跟身材，又給我這個機會幹嘛不把握？別人想遇見阿姨不努力還不行呢！」最後他還PO出和女友的合照，雖然有打馬賽克，但看起來似乎煞有其事。

貼文一出引起熱議，許多人都誠心給予祝福，「我誠心祝福你，也希望你們可以有好結果。反正這世界本來就很荒唐，開心當下何樂不為」、「你情我願，講好就可以啊」、「滿羨慕的，如果有人可以對我這麼大方我也很願意」、「哇！真的是『阿姨我不想努力了』餒」、「真的很猛耶，如果是我可能做不到」、「超酷的，原來真有可能發生」。

只不過在眾多祝福留言當中，有眼尖網友貼出照片原圖，痛批原PO的內容虛構不實，指原本照片是在泳池畔綁頭髮，卻被原PO盜圖還P成房間，居心叵測地搏版面，呼籲鄉民們千萬不要上當。不少人看了也驚呼自己被騙，「原來是創作」、「這樣騙是居心何在啊？」、「吼呦，差點相信了」、「文章寫成這鬼樣子，還一堆人信」、「就是盜圖+創作文，還一堆人在那邊恭喜祝福咧」。