她省10年存300萬 老公把積蓄送小叔結婚用還嗆：當大嫂不會想？

買房是人生大事，必須省吃儉用存錢才有可能實現。有網友抱怨，她跟老公結婚後，兩人辛苦存了10年的錢，好不容易存到300萬積蓄，準備開始買房規劃，想不到老公竟將300萬積蓄送給他的弟弟，以解決小叔結婚面臨的困境，她崩潰表示，「省東省西這麼多年的錢一下就送人，我決定要離婚了」。

一名網友在匿名公社發文表示，她跟老公結婚後就有共識要買房，因此兩人開始存錢計畫，兩人天天省吃儉用，只為了買學區附近的房子，如今已過十年，累積了300萬積蓄，因此她也開始規劃買房事宜。

該網友表示，老公對買房的態度突然從積極轉消極，讓她覺得有點奇怪，直到她獨自跟婆婆、小叔吃飯後，才恍然大悟。她表示，飯局中婆婆突然告訴她，「媳婦啊，這次真是謝謝你們，要不是你們那300萬，妳小叔可能連婚都結不成，娶了妳這媳婦真是我們家的福氣」。

她傻眼詢問「小叔結婚不是準備租房住嗎？」小叔則回答「我女友她爸媽開出結婚條件，我必須要有房子，幸好大哥給了我300萬才解了我的燃眉之急，我下個月就可以結婚了，謝謝大嫂和大哥」。

聽到這晴天霹靂的消息讓她頓時火冒三丈，回家後立刻打電話給老公，但他卻不耐煩地應付了事，等到老公深夜返家後，他才承認他把積蓄給了小叔，甚至還嗆「我給他怎麼了？到時候我弟結不了婚怎麼辦？我們又不是沒地方住，妳平時少用點錢，再過幾年我們不是就能買房子了嗎？妳這個當大嫂的就不能為我弟弟想想？」

該網友崩潰表示，「老公這番話像一把刀狠狠刺進了我的心，我背過身生氣又委屈的流下眼淚，結婚這麼多年了我才明白，日日夜夜陪在身邊的他跟我完全不是一條心，犧牲自己成全別人我做不到，我想我決定要離婚了！」

其他網友紛紛留言「這個氣很難吞的下去」、「真的是豬隊友，節哀」、「先把後路規劃好，遇到這種事真的是欲哭無淚」、「打腫臉充胖子，自己還不清楚...還好十年浪費了，現在認清楚了，放了對方也放了自己吧！」、「我以為扶弟魔是姐姐才有的，原來哥哥也不例外，嘖嘖，不會考慮到老婆的男人，都是自私的」。