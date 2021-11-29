明年出生屬虎禁忌多？他憂小孩不能「參加喜事」 網反曝優勢

民俗中對於生肖屬虎者有諸多禁忌，有網友擔心，明年就是虎年，那若是明年出生的寶寶不就等於一輩子無法參與喜事。不過其他網友則認為，虎年出生的小孩人數較少，未來競爭也比較小。

一名網友在PTT發文表示，他結婚時老婆的大學閨蜜生肖屬虎，因此無法進到新娘房內祝賀，他好奇的查了一下屬虎者的禁忌，主要是因為古代認為虎年為兇年，虎年出生的人命硬且生性兇狠，有如猛獸般會傷害到新人，因此習俗自然而然演變成屬虎的人必須迴避參加喜事。

該網友表示，對於生肖屬虎者有四大禁忌，包括不能進去新娘房、不能擔任伴娘、入厝不能進去，只能站在外面、他人生產不能進房看寶寶跟產婦。他傻眼表示，「明年就虎年，你要是生一個虎年寶寶豈不是害他一輩子都不能參加喜事？」

其他網友則不認同，紛紛留言「省下紅包不是更好」、「根本優點，伴娘很累，啊我邊緣人本來也沒這困擾。但是同齡競爭可能比較小」、「超爽的，小時候都能在家打電動，不用見親戚」。

還有網友留言「屬虎也是有優點，小孩未來升學考試競爭者少」、「屬虎明明就很好，迷信一堆才有問題吧」、「虎年小孩少，考試比較好上」、「屬虎很好啊，莫名其妙就上好學校」。