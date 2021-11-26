2022全台生育補助整理 多縣市加碼5千至2萬元

【編輯：武美齡】

2022年全台生育津貼、獎勵已有多個縣市宣布加碼！提升金額自5千至2萬元不等，有的縣市在生育津貼上雖未加碼，但提高了產檢交通補助費，準備懷孕生產的爸媽們可不能錯過111年度的全台生育津懶人包。

【2022台北市生育獎勵】

1.第三胎以上加碼5,000元

台北市的生育獎勵金已從110年9月起，第三胎以上加碼5,000元。

同一父或母所生之前2名新生兒，每一名發給2萬元；第3名以後之新生兒，每1名發給2萬5,000元。此外設籍期間由1年修正縮減為10個月、北北基連續設籍期間，都併計入10個月設籍期間。

2. 生育獎勵金悠遊付加碼600元

活動期間：2021/5/1-2022/4/30

符合領取台北市生育獎勵金請領資格之新生兒母親，以悠遊付領取生育奬勵金，每胎加碼回饋300元儲值金及300元悠遊付優惠券。（活動詳情請見悠遊卡官網）

◾更多詳情：台北市生育獎勵金官網

【2022新北市生育獎勵】

目前仍維持「每一胎新生兒發放生育獎勵金2萬元」，設籍認定時間為10個月以上（10個月計算方式：新生兒出生日期往前回推10個月），且申請時仍設籍新北市。

此外，若夫妻近一年綜合所得未超過150萬，還可申請「好孕專車產檢車資補貼」，每趟次補貼最高200元，至多補貼28趟次，總金額5600元。

◾更多詳情：新北市生育獎勵金官網

【2022基隆市生育獎勵】

目前維持每胎提供2萬元的生育獎勵金，新生兒出生當日，其父或母已設籍基隆市滿1年。

◾更多詳情：基隆市生育獎勵金官網

【2022桃園市生育獎勵】

目前政策暫無變動，單胞胎每胎發放3萬元、雙胞胎每胎發放3萬5,000元，三胞胎以上每胎發放4萬5,000元。

此外，2021年11月有桃園市議員建議能設立月子津貼，市長鄭文燦表示會進行評估。

◾更多詳情：桃園市生育津貼官網

【2022新竹市生育獎勵】

生育一胎補助一萬五千元、第二胎以上每胎增加五千元，該胎次為雙胞胎補助五萬元、 三胞胎以上或第二次以上雙胞胎補助十萬元，相關政策目前尚未更新。

◾更多詳情：新竹市政府民政處

【2022新竹縣生育獎勵】

新竹縣各鄉鎮的生育獎勵津貼或產婦營養補助金額不同，且縣政府還另提供「新生兒營養補助金」，目前縣政府公告的資訊如下。

1.新竹縣新生兒營養補助

第一胎補助新台幣一萬元、第二胎二萬元、第三胎以上五萬元，該胎次為雙胞胎補助新台幣三萬元、三胞胎以上補助新台幣十萬元，自108年1月1日起實施今。

◾更多詳情：新竹縣政府社會處

2.新竹縣各鄉鎮公所加碼生育及補助

依照新竹縣目前公告，金額如下：

竹北市：新生兒育兒補助每胎1萬元。

湖口鄉、峨眉鄉：生育津貼每胎1萬元。

新埔鎮、芎林鄉：產婦營養補助每胎1萬元。

寶山鄉：生育獎勵金每胎1萬元、雙胞胎補助5萬元。

北埔鄉：生育津貼每胎5千元。

關西鎮：生育津貼每胎3萬元。

是否加碼有待新竹縣政府及各鄉鎮公所公布。

◾更多詳情：新竹縣政府民政課

【2022苗栗縣生育獎勵】

苗栗縣的生育獎勵已加碼調整囉！自2021年即調整為新台幣8,800元，且父母一方須於新生兒出生當日已設籍苗栗縣達一年以上。

◾更多詳情：苗栗縣政府

【2022台中市生育津貼】

台中市10年未調整的生育津貼，2022年起將加碼，由原本1胎1萬元加碼補助至1胎2萬元，估計2萬名嬰兒受惠。新生兒父母一方須在於新生兒出生當日已設籍台中市滿180天，且申請時仍設籍台中市。

◾更多詳情：台中市政府。

【2022彰化縣生育津貼】

每生育一名新生兒補助3萬元整，補助金額以新生兒數計。 1胎3萬元的生育津貼目前是各縣市最高的金額，推估再加碼的機率不高。

◾更多詳情：彰化縣政府生育補助網站

【2022雲林縣生育津貼】

雲林縣生育津貼已自2021年5月10日起加碼！提升為第1胎1萬元、第2胎2萬元、第三胎3萬元...第十胎10萬元。

◾更多詳情：雲林縣補助生育津貼實施要點

【2022南投縣生育津貼】

南投縣生育獎勵金自107年修正後延用至今，第1胎1萬元、第2胎1萬5千元、第3胎2萬元、第4胎5萬元、第5胎以上獎勵10萬元，2022年加碼與否仍待縣政府公告。

◾更多詳情：南投縣生育獎勵金發放作業要點

【2022嘉義市生育津貼】

嘉義市婦女生育津貼每生育一胎補助八千元，雙胞胎一萬八千元，三胞胎（含）以上三萬元，符合前點規定之新生兒每位再發放營養禮金六千元。目前實施的規定起源自2015年，2022年是否加碼尚未傳出消息。

◾更多詳情：嘉義市婦女生育津貼暨新生兒營養禮金發放作業要點

【2022嘉義縣生育津貼】

嘉義縣生育補助自107年7月修正後延用至今，婦女生育補助費每胎補助一萬二千元整，雙生以上者，補助費比例增給。

◾更多詳情：嘉義縣社會局

【2022台南市生育津貼】

台南市生育津貼加碼囉！自2022年1月1日起，將產婦第1胎新生兒獎勵金原6,000元提高到1萬元。

而第2胎維持12,000元，第3、4胎30,000元（108年修正）；第5胎以上也維持每胎50,000元（109年修正）。

◾更多詳情：台南市政府

圖片來源／台南市政府

【2022高雄市生育津貼】

高雄市2022年度的生育津貼目前雖無更新，維持原金額：第1、2胎2萬元、第3胎以後每一位新生兒3萬元，但已於2021年調高了弱勢孕婦產檢交通補助為14次，最高補助5040元。

◾更多詳情：高雄市政府社會局FB

【2022屏東縣生育津貼】

屏東縣各鄉鎮市公所補助對象與金額不同，最新資訊可參考屏東縣政府公告，目前非特殊身份、一般民眾就能領取的生育補助例如：屏東市每胎1.5萬元、潮州鎮每胎1萬元、東港鎮每位新生兒 2,000 元、恆春鎮第1胎3萬、第3胎起5萬等，2022年最新補助待縣政府公告。

◾更多最新資訊：屏東縣政府

【2022宜蘭縣生育津貼】

1.宜蘭縣政府生育津貼

目前每一新生兒補助1萬元，新生兒若為雙（多）胞胎，以新生兒數為補助單位。此外，另補助產檢交通費，每人每胎次補助1,000元。2022年是否加碼目前尚未公告。

2.宜蘭縣各鄉鎮市加碼生育津貼

近期資訊以南澳鄉首胎補助3萬元為最高，其次為五結鄉首胎補助2萬元，其餘鄉鎮市首胎皆為1萬元。

◾更多詳情：宜蘭縣政府

【2022花蓮縣生育津貼】

花蓮縣生育補助最新資訊為每育一新生兒補助2萬元，新生兒如為雙胞胎或多胞胎者，以新生兒數為補助單位，2022年目前未有相關加碼新聞。

◾更多詳情：花蓮縣政府

【2022台東縣生育津貼】

台東縣的生育津貼加碼了！自2021年1月起調高生育補助費用，第一胎生育補助由原本的1萬元調升至3萬元，而雙胞胎以上及第2胎以後，每胎補助也由1萬5千元調升為3萬6千元。

◾更多詳情：台東縣政府

圖片來源／台東縣政府

【2022金門縣生育津貼】

單胞胎2萬元，雙胞胎6萬元，三胞胎以上每胞胎4萬乘以胎數（例如三胞胎為12萬）。初生嬰兒父母其中一方須在金門縣設籍6個月以上，且嬰兒出生即初設戶籍於金門縣。

圖片來源／金門縣家庭教育中心

除了生育津貼，自2021年6月17日起一整年，金門縣政府還將送每位於金門醫院出生的小嬰兒每人二件小和服，祝福新生兒一生「和美幸福」！

◾更多詳情：金門縣政府

※以上最新資訊持續更新中，補助資訊以縣市政府及鄉鎮市公所公告為準，如有疑問請洽詢戶籍所在地之縣市政府或鄉鎮市公所。

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