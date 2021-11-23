快訊

被羈押11個月生不如死...張綱維控「違法越權廢照」 民航局回應

第15輪預約開放首日逾157萬人 這廠牌疫苗最多人登記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老公背脊生一粒暗瘡！人妻直覺有蹺蹊 識破他出軌

香港01 / 撰文： 奶茶妹
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

女人的直覺真的不可以小看，近日台灣有一名人妻，在老公換衣服時，無意間看到他的背脊上，長了一顆暗瘡，生長的位置和狀態告訴她案情不單純，在層層推斷下，發現老公真的出軌，到底她是怎樣做到的？

台灣兩性作家「H」在電視節目《震震有詞》中，分享自己遇過的案例，指一對結婚2年的恩愛夫妻，二人相安無事，生活幸福美滿，沒想到婚姻因一粒暗瘡起變化。原來有一天早上，妻子在老公換衫時，看到他背脊生了一粒暗瘡，直覺覺得有問題！

本來生暗瘡沒甚麼特別，不過這暗瘡生長的位置，以及它的狀態卻有點特殊。原來老公背上的暗瘡，長在一個用雙手很難碰到的地方，不過人妻發現它時，暗瘡是破掉的。人妻當場覺得事有蹺蹊，認為只有由另一個人在後方擠，才有機會擠破那暗瘡。

她不動聲色地問丈夫，「你背後長暗瘡，被擠出來了，誰擠的啊？」人夫登時神色緊張，回應「可能我自己弄破的。」令人妻更加懷疑他偷吃。當天晚上，人妻突襲看老公手機，果然找到了關鍵的對話內容。老公當日就對另一個女生說：「今天我老婆發現暗瘡被擠破，我那天叫妳不要擠，妳又擠」。後來人妻把所有對話及證據截圖、備份，準備辦理離婚手續。女生的直覺真的好恐怖呢！

延伸閱讀：

大學Year4男生打友誼波港女突傳驗孕棒照 決定求婚豈料真相逆轉

怪癖男友愛瘋狂聞伴侶手腳味道 女友崩潰：他還把我手指塞進這裡

文章授權轉載自《香港01》

婚姻 出軌

相關新聞

老公背脊生一粒暗瘡！人妻直覺有蹺蹊 識破他出軌

女人的直覺真的不可以小看，近日台灣有一名人妻，在老公換衣服時，無意間看到他的背脊上，長了一顆暗瘡，生長的位置和狀態告訴她案情不單純，在層層推斷下，發現老公真的出軌，到底她是怎樣做到的？

名人跨國婚姻維繫大不易 不愛了如何好聚好散？

在交通、科技發展之下，台灣跨國、涉外婚姻比例越來越高，不少名人和不同國籍者結為連理，常被譽為童話般的婚姻，但婚後生活不是只有「粉紅泡泡」，除得受到柴米油鹽醬醋茶的衝擊，也要接受不同文化、價值觀或遠距離的考驗，撐不下去了，只能走向離婚一途。

老公不做家事還嫌她的菜難吃 人妻怒租小房間另尋新歡親熱

婚姻生活需要磨合，即使兩人再怎麼相愛，也很可能因為一些習慣上的問題，導致感情出現裂縫。最近日本媒體，就報導了這樣的一樁婚外情事件。

【生育不只是女人的事】盧子樵、黃嵩允／爸爸請不請育嬰假？政策、職場與文化的交織

在瑞典，十個爸爸有九個請過育嬰假。但這個社會習慣在其他國家十分罕見，例如葡萄牙只有兩成的爸爸請過，日本、瑞士則只有非常渴...

【子女心情】阿常／愛跟孝順選一個

這天午餐家人再次重提我出生時的插曲，包含爸爸站在外頭差點暈過去、我的心跳變弱，媽媽只好更加努力等等。我洗碗時爸爸開玩笑地...

她為結婚開四條件 男因女懷胎過程保證「會照顧小孩10個月」

不少情侶在感情常跑數年後，會選擇邁入婚姻的殿堂。然而日前卻有一名女網友分享，自己與男友雖有想要往下個階段發展，但她也覺得人生不一定要結婚只是一個形式，像是禮節、聘金或嫁妝都可以不用，除非有想要拍婚紗或度蜜月，兩人都有共識覺得可以一起負擔。但對於婚後可能遇到的問題，她就也很認真地列提出4點原則，想詢問網友「請問我這樣想法是正常嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。