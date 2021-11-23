老公不做家事還嫌她的菜難吃 人妻怒租小房間另尋新歡親熱

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本太太雖然結婚，但丈夫是個家事白癡，讓她忍無可忍另尋新歡。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太雖然結婚，但丈夫是個家事白癡，讓她忍無可忍另尋新歡。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

婚姻生活需要磨合，即使兩人再怎麼相愛，也很可能因為一些習慣上的問題，導致感情出現裂縫。最近日本媒體，就報導了這樣的一樁婚外情事件。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名真希子的44歲女性，過去曾經和職場已婚的上司有過婚外情。她曾經抱持著期待，認為上司可能有一天會和原本的老婆離婚，而和她結為連理，然而上司最後選擇了原本的婚姻，以這段婚外情已經被老婆發現為理由，甩掉了真希子。

真希子因為這件事，心情大受打擊，自我放縱了好一陣子。之後她又另外與一位職場前輩交往，並且成功結婚，生了一男一女。然而，她的婚姻生活卻過得不太如意，原因在於丈夫對家事一竅不通，好比洗碗都洗不乾淨，毛巾常常兩週都沒洗也不換，更不知道怎麼操作洗衣機。而且丈夫也不喜歡她煮的菜，老是嫌說味道太淡，可是真希子料理是照著老家關西的方式調味，因此覺得味道比關東淡一點才合適。

在種種不滿之下，真希子與丈夫越來越貌合神離。因為疫情的關係，兩人都開始在家上班，但雙方同時擁有工作的情況下，家事卻都還是由真希子一人包辦，即使曾經提出過輪流負責，最後也無疾而終。真希子最後受不了，有次他發現住家附近有出租房間，立刻二話不說租下來，並且稍做裝修，往後上班時間，她都會到那裡進行工作。

有了自己的新房間，真希子後來更碰到一位過去的學弟。這位學弟雖然曾經結婚，但在結婚十年左右，妻子卻離他而去，情緒顯得相當低落，恰好與真希子的狀況互補。兩人於是就在新租的房間內，展開另一段婚外情。不過雖然對於本來的婚姻有所不滿，但真希子還沒有下定決心，也不知道自己對這位學弟的感情是不是真的，只能在苦惱之中，繼續享受一時的歡愉。

婚姻 婚外情

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