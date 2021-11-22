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公婆狂找親戚來看小孩 新手媽怒：這不是你家好嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友的公婆不斷來訪「看小孩」，讓她很困擾。 示意圖／ingimage
網友的公婆不斷來訪「看小孩」，讓她很困擾。 示意圖／ingimage

結婚生子後除了照顧小孩外，有時另一半的家人可能也會造成額外負擔。一名新手媽媽抱怨，自從離開月子中心後，公婆時不時跑來家中「看小孩」，甚至呼朋引伴，帶了許多陌生親戚來訪，甚至出現「不會抱小孩還硬要抱」的狀況，讓她大翻白眼直呼「我家就是我和我老公的家，不是你家好嗎？」

一名新手媽媽在論壇Dcard發文表示，自從離開月子中心後，公婆每周都來家中看小孩，甚至找了許多陌生親戚一同來訪，她的老公事先也不知道公婆要來拜訪，他們跟公婆委婉表示「家裡很亂，照顧寶寶沒有時間打掃」，希望親戚不要隨意前來，想不到婆婆卻說「人家是來看寶寶又不是看你們家」。

該網友表示，「這裡是我娘家的房子，名字也是我娘家的，整個把這裡當自己家就是了？我這邊的親戚大家都很體貼，知道新手媽媽很忙能不打擾就不打擾，沒看過這麼厚臉皮也不考慮主人的心情，想來沒關係，不要呼朋引伴好嗎？」

該網友表示，公婆、親戚只要看到小孩變臉就說是肚子餓了要趕快餵奶，但實際上是小孩剛吃飽，卻被這些客人吵醒，還有許多親戚不會抱小孩還硬要抱，讓她每次都很擔心因此傷到寶寶，還得示意老公去提醒婆婆。

該網友表示，「老公的媽媽真的就是別人的媽媽，不是自己的媽媽，我也不是你的小孩，所以不要把我當你的小孩，彼此尊重，我家就是我和我老公的家，不是你家好嗎？」

其他網友留言「不告而來就假裝不在家，多幾次他們就會問了，但我覺得還是讓老公去擋掉」、「讓你先生徹底解決」、「你老公是在幹嘛，請保護好嬰兒」、「把這些話全都當面告訴妳要抱怨的人啊」、「妳老公呢？他自己的媽讓他自己處理啊」。

新手媽媽 月子中心 婆婆 Dcard 嬰兒

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