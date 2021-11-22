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長男啃老20年不找工作 老父母為了養他得「努力活到90多歲」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位男子自從大學中輟以來，就在家啃老20年沒工作過，讓年邁的父母十分擔憂。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一位男子自從大學中輟以來，就在家啃老20年沒工作過，讓年邁的父母十分擔憂。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

啃老」是現代社會的問題之一，許多年輕人因故不肯工作，讓許多父母相當困擾。最近日本媒體，就報導了一則兒子啃老二十年，讓父母幾乎放棄的一則案例。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，一對住在東京都內，目前已經70幾歲的老夫妻，有42歲的長男及37歲的次男兩位兒子。次男如今已成家立業，但是長男卻長期沒有工作，讓兩老十分擔憂。

長男小時候成績其實相當優秀，後來進入有名的私立大學就讀。然而過了半年，長男認為學校教的「與想像中的學問不一樣」開始休學，最後沒唸完就退學。同時他也覺得「不知道工作的意義在哪」，於是選擇繼續讀書。

雖然雙親都希望長男至少能把大學唸完，如果不要的話起碼找個工作，並且也曾提供就職訊息和活動，但長男都聽不進去。結果一晃眼過了二十年，長男仍一直維持在沒有在上學，也沒有工作及收入的狀態下。

報導指出，由於老父親的收入屬於上乘，因此生活還算過得去，未來也會獲得比較多的年金。然而考慮到長男的收入完全為零，而且因為喜歡讀書，一直以來都在書本上有著相當的花費。

由於多年下來，雙親已經認為長男不太可能去找工作了，只好考慮以「維持現狀」的方式設想未來該怎麼辦。最後估算下來，兩位父母不只要省錢，盡量避免外出旅遊等等，還要「努力活到90多歲」，且沒有需要花大錢治療的傷病，年金收入才夠保障長男的生活。

日本 啃老

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