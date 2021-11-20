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單身男月入80K憂不夠結婚 月收30K人夫曬開銷羨煞眾人

聯合新聞網 / 綜合報導
月入80K網友擔心婚後無法支付開銷，另一名月收30K人夫回應「婚後各項生活開銷」。圖ingimage
月入80K網友擔心婚後無法支付開銷，另一名月收30K人夫回應「婚後各項生活開銷」。圖ingimage

日前一名月收8萬的單身男網友疑惑，「以現在的社會經濟下，兩個人結婚薪資總合一個月要多少才夠生活開銷？」擔心自己若將來要結婚，收入無法應付。不過，有位月收3萬的人夫發文分享經驗，文章曝光後，網友紛紛大讚「炫耀文」。

先前有位月收8萬的單身男網友詢問，自己名下有一棟房，但沒有車，存款約200萬元，擔心未來有機會結婚的話，婚後無法支付生活開銷。對此，另一名人夫發文回應，「我月收3萬，老婆月入2萬，還有一個3歲兒子」，每個月要支付1萬元幼兒園費用、全家保險費5千元，還有生活費2萬元，3萬薪資全花光，但身為月光族的他直呼「有兒子真的很幸福」。

人夫表示，他沒有任何股票、基金等投資理財，但家庭過得很幸福。假日的娛樂就是玩電腦遊戲、彩券，或是陪兒子去公園玩。放長假偶爾會出國，或去外縣市遊玩。文末，他也指出，家裡有房有車，只要夠用就好，對比月收8萬的網友，一個人的薪資總額就比他跟老婆加起來還多，「應該可以過更爽」。

文章一出，引發網友熱論，許多人在底下回應「炫耀文」，並表示「你才是人生勝利組，老婆漂亮，兒子可愛」、「肥宅我好生羨慕」、「老婆知足，真好」、「有車有房老婆也蠻漂亮的，人生勝利組」、「這篇根本炫耀文呀，老婆正，孩子可愛」、「兒子很可愛，老婆很漂亮，恭喜你」。

結婚 薪資

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