對老公沒有心動感覺了 人妻「遠距離外遇」愛上在歐洲的他

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聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本太太和歐洲男外遇長達十年，但近來因為疫情無法見面。圖片來源／ingimage
一位日本太太和歐洲男外遇長達十年，但近來因為疫情無法見面。圖片來源／ingimage

遠距離戀愛不容易，特別近年疫情，各國紛紛關閉國境，讓異國情侶想見面變得更加困難。最近日本媒體就報導一位外遇的人妻，雖然因為疫情的關係見不到面，卻使得她更為想念對方。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名為「成海」的45歲女性，雖然現在是有夫之婦，然而其實已經外遇長達10年之久。且她的外遇對象卻不在日本，而是一位歐洲的男性。

成海表示，雖然她的婚姻已經15年了，但和老公沒有小孩，因此外出旅遊等行程都非常自由。由於她自己是位自營業者，經常因為工作需要出國，所以好幾次藉機飛到歐洲和外遇對象幽會，丈夫都沒有起疑。在疫情爆發之前，她在六年半左右的期間，就飛去找過對方10次左右。

成海說明，自己的老公雖然人不壞，但總覺得像個超級好朋友而已，沒有心動的感覺。而她的外遇對象雖然大他三歲，並且是個有家庭的男性，兩個孩子還都已經18歲和14歲了，但卻是非常具有魅力的人，常常令她心跳不已。每次成海去歐洲，他都會盡心盡力陪著他，讓成海始終留戀在這份感情裡頭。

由於這一兩年來因為疫情，兩邊都無法出國探望對方，結果反而使得成海越來越思念著在歐洲的他。並表示只要可以，她就會立刻飛奔到歐洲去找對方，彌補這一年半不能相見的遺憾。

外遇 日本 遠距離戀愛

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