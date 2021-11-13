婚姻才不是愛情的墳墓！夫妻間10大踩雷言行 懂得避雷就能感情保鮮

保持婚姻中愛情的溫度～

許多戀人穩定交往後會決定踏入婚姻，不過隨著兩個人變成一個家，必須共同面對生活中的柴米油鹽醬醋茶，難免會發生爭執，這時就會想著：為什麼婚前那麼甜蜜，婚後卻失去愛情的溫度呢？若婚姻中兩人關係持續惡化沒有適時改善，將逐漸變成親密關係暴力，什麼是親密關係暴力呢？包括：肢體暴力、精神暴力、經濟暴力、跟蹤騷擾、性暴力等，其中精神暴力是屬於看不見的傷，不易被外人所發現且對身心影響甚鉅，若一旦有這樣的情況千萬不能忽略，需尋求專業協助，或撥打113保護專線諮詢。

其實幸福沒有捷徑，唯有兩個人都能互相尊重，不要踩到對方的地雷、講出傷人的話，就能延長愛情的保鮮期。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議夫妻間容易踩雷的言行舉止，懂得避開這些地雷，兩人的感情就會更甜蜜。

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再生氣也不能說！夫妻相處要避免的「5大禁語」





NO. 5 都是我的錯，那我道歉好不好！

「都是我的錯！」這句話被網友稱為「開大絕」，吵架的時候特別容易聽到，通常也代表對方已經不願意溝通，只能用情緒化的方式宣洩不滿。這句話雖然表面上是「都是我的錯」，但其實隱含著「懶得跟你吵」、「隨便你」，因此給人不舒服的感受。網友表示，吵架要的不只是一個道歉，而是對方的在意與關心，在急著用道歉解決一切前，還是先了解雙方爭執的原因是什麼，才是實際的作法。

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NO. 4 你又來了，我說過幾百次（開始翻舊帳）

吵架最忌諱的就是翻舊帳，偏偏有些人每次發生爭執，就會開始細數過去的種種，只要發現對方犯了一點小錯，就會誇大地說「我說過幾百次了，你之前就做錯，現在又來了」。

網友認為，吵架不該翻舊帳的原因，就在於「翻舊帳是一次打翻過去所有努力改變的結果」、「有的人翻舊帳，只是要逼對方道歉」，況且過去是過去，兩人應專注在當下，才能真正解決問題。

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NO. 3 都幾點了還不回家，現在在哪？

網友分享，有時候只是跟朋友出門吃飯，就不斷收到另一半的奪命連環Call或是手機一直跳出訊息通知「你在哪裡？」「要回家了嗎？」，相當給人壓力。

對於這種情況，網友認為夫妻間是互相的，伴侶不斷詢問幾點回家、現在在哪，其實是因為擔心你的安全，彼此可以協議好，晚歸的一方一定要傳訊息告知，在家等候的一方看到訊息後，也要尊重對方的行程，就能減少雙方為此爭執的頻率。

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NO. 2 隨你高興就好，不然還能怎樣？

當伴侶做出不合自己意的事，有些人不會直接暴怒罵人，而是用「隨你高興就好，不然還能怎樣」這種話反諷，雖然表面說著「隨你高興」，但若你真的按照自己意思做事，他又會更加憤怒。

許多網友認為，「隨你高興就好，不然還能怎樣」這句話也代表拒絕溝通，非常傷人，比起說隨便，不如明確講出自己不開心的原因是什麼，反而讓人感覺比較好。

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NO. 1 不然就乾脆離婚啊！

有些人遇到任何爭執，往往只想用離婚解決，甚至以「離婚」威脅對方要按照自己的意思做，這樣的行為可能已構成精神暴力，就算對方為了維持婚姻而選擇妥協，但內心已產生恐懼、不信任感，在夫妻之間留下一道看不見的傷痕。

網友分享，若雙方能好好溝通、對話，找出爭執的解決方法，而不是用恐嚇、脅迫的方式去威嚇對方，造成雙方身心靈的恐懼。貼心小提醒，若您發現自身或周遭親朋好友遭遇相同經驗，應積極尋求解決方法或循專業諮詢，必要時可撥打113保護專線尋求協助。

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看不見的傷其實更痛⋯夫妻相處「5大雷點」別亂踩





NO. 5 把自己塑造成受害者

有些人面對挫折、失敗，往往將自己形塑成受害者，把錯怪在別人身上，對伴侶說「都是你害我變這樣的」、「唉我跟你結婚真的很可憐」，增加伴侶心中的愧疚感，久而久之，他的伴侶也可能自我懷疑，認為凡事都是自己的錯，產生精神上的折磨。

網友認為，喜歡將自己塑造成受害者的人，通常是因不知道怎麼解決煩惱，其實可以直接將困擾講出來，讓夫妻雙方一起討論，而不是只將錯怪在一個人身上。

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NO. 4 遇到爭執只會冷戰

感情再好的夫妻，也總會有吵架的時候，有些人只要一生氣就會選擇冷戰，故意不跟伴侶講話、不回訊息、假裝沒看到對方等，問他怎麼了卻只會回「沒事啊」，許多網友都覺得冷戰非常痛苦，「冷戰只會消磨感情」、「沈默不是解決分歧的好方法」，與其冷戰，寧願彼此都把話講開。

如果擔心在氣頭上說出傷人的話，網友建議雙方可以先做別的事冷靜一下，再約好時間溝通處理，但若遇到嚴重的冷暴力，就要積極尋求專業的協助。

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NO. 3 囉唆、愛抱怨

雖然夫妻間分享生活瑣事是相當自然的事，但或許是因為彼此關係太過親密，偶爾會讓人忘了禮儀與尊重，為了小事就瘋狂碎念，將伴侶當成情緒垃圾桶，每天不斷傾倒負面情緒，到最後兩人都變得滿滿負能量，對感情也是一大傷害。

網友表示，遇到不開心的事，可以適時地向伴侶分享，但如果會嚴重影響心情，兩人可以約定時間限制，在時限內盡情宣洩，時限過了之後，兩人再一起做點開心的事，轉移注意力、緩解心情。

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NO. 2 掌控慾很強

兩個人結婚後仍然是兩個獨立的個體，不過有些人不明白這個道理，想要積極掌握伴侶的一切，像是偷看手機、要求交出提款卡密碼、隨時都要掌控行蹤等，讓網友表示「有點恐怖情人的感覺」、「跟他在一起壓力很大」。

網友指出，就算是夫妻，也要保有私人的空間，遇到控制狂伴侶，必須明確地向對方說明自己的隱私界線，如果伴侶出現跟蹤、監聽等行為，已經違反《家庭暴力防治法》，可向各地方政府家庭暴力防治中心求助。

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NO. 1 愛比較、貶低辱罵對方

「為什麼你都不能像別人老婆一樣？」、「那個某某的老公都比你好」，交往的時候最切記提到「前任」，結婚之後同樣如此。網友分享，有時候看到別人伴侶送禮物，就會拿著同樣標準要求送禮；看到別人伴侶年收百萬，就會開始批評「你賺太少了」，甚至口出惡言，讓人自尊心受損、精神受傷。

每個人都是獨一無二的，兩人當初會結婚，一定也是看重彼此獨有的魅力，與其在意其他人的生活，不如把焦點放在自己的伴侶身上，發掘對方的美好，讓彼此感情更好。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年08月04日至2021年08月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『夫妻踩雷言行』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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