軟飯男拒分手竟「下符咒作法」 網歪樓：還不如學招財術

情侶交往可能因各種因素分手，然而有些人難以坦然接受分開時，可能做出令對方不適的行為。近日一名女網友就抱怨，因為她實在受不了男友的個性和行為，決定果斷提出分手，沒想到男友為了挽留她，除了搬出媽媽親自說服，甚至還偷偷對她「作法」，讓她相當困擾。

原PO在「爆料公社APP匿名公社」發文透露，她的男友已經35歲，卻還是一天到晚在換工作，沒有一份穩定的薪水來源，且兩人交往期間，幾乎總是她在付錢，每次需要用錢時，男友都直接從她的皮包拿錢，甚至還會偷刷她的信用卡，加上講話從不信守承諾，對於種種行為忍無可忍下，原PO提出分手。

當原PO決定分手後，男友想方設法挽回，例如請來媽媽和她談判，把她帶去算命，想證明兩人不能分開，但最令她難以接受的是，她發現男友竟在自己的床底下作法，在一套她穿過的衣服下壓著「一張符咒和大秤陀」，讓她不禁毛骨悚然，直呼「看起來超詭異」。

貼文曝光後，網友紛紛表示「快點逃離吧，這種感覺很可怕，哪天出現報復性行動也不意外」、「給他自己來個招財術，我想還比較實際」、「趕快撤退，暫時遠離那個生活圈」、「感覺好像恐怖情人」、「發現不行就趕快離開，不要浪費青春」、「搞不好當初就是作法，妳才會和他在一起」。