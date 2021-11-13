新手爸媽好崩潰！這件事最令網友煩惱

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「新手爸媽」話題的網路聲量表現，帶您了解新手爸媽八大煩惱有哪些。

對於許多家庭來說，迎接新成員是最幸福的事，然而許多第一次當爸媽的新手父母，在孩子的生活及照料上備感苦惱，同時許多育兒開銷與未曾經歷的狀況接踵而至，也成為家長們的一大課題。

新手爸媽最煩惱哺餵問題 小孩托育選擇各有利弊

觀察新手爸媽的相關討論，發現最多人討論「哺餵相關」的話題，日前就有一篇「請問0-12的奶粉大家都是選擇哪一個牌子？」的貼文，引來不少媽媽網友熱情分享使用經驗，然而也人表示「品牌不是重點，重要的是小朋友願不願意喝跟適不適合喝」，另一方面，「母乳哺餵」也是其中常見的討論焦點，網友除了提到「親餵時較難控制奶量」等困擾，也有不少媽媽表示「哺餵母乳不順利很是挫折」、「母乳生活睡眠不足，也是快憂鬱症了」，請益各種疑難雜症與抒發哺餵心情。

新手爸媽8大煩惱網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而大多家庭都會面臨到的「小孩生病」也是許多網友關注的焦點，其中，孩子肚子痛是民眾時常遇到的症狀，因此有許多家長會上網求助其他父母的意見，像是遇到孩子脹氣時，有網友會建議「脹氣很平常，多按摩才是重點」、「另外買益生菌比直接換奶粉好，換奶粉也是有不合的風險」。

另方面，對於雙薪家庭來說，「小孩托育」也是許多父母擔心的問題，不少民眾苦惱該自己帶、送托還是給保母帶，因此就有網友表示「交給托嬰中心吧！孩子真的需要專業的帶」，有部分父母則認為「自己帶才能參與孩子成長」，也有家長提到無論是誰帶都各有利弊，重點還是要「回歸到家庭考量與夫妻共識」；除此之外，也延伸出「養小孩燒錢」的煩惱，除了小孩的送托或請保母的費用外，還有孩子的各項生活開銷，都讓許多新手爸媽哀嚎「養小孩的經濟壓力真的太大了」。

為了因應養小孩的花費，「育兒津貼/托育補助」的施行也是一大熱議焦點。許多父母認為政策複雜，並表示「第一胎真的搞不太懂育兒津貼這些要怎麼請」、「所以我總共可以領幾筆呢？這些補助要去哪申請？」；另外，前陣子政府為了鼓勵生育，加碼育兒津貼及托育補助，讓家長們大讚「福利變好了！」，不過也有網友擔心「補助了，然後托嬰中心會不會漲價？」。

雖然照顧新生兒時常遇上讓人崩潰的情況，但沒有比看著孩子一天一天的健康成長更幸福的事了，因此不妨參考網友們的育兒經驗，來解決這些煩惱吧！

觀看原文→ https://bit.ly/3HcJ57b

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》