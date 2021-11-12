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銀行員拚事業砸錢買千萬新居 老婆卻和新鄰居看對眼跑了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位男子買了價值千萬的新家，老婆卻和新鄰居出軌。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一位男子買了價值千萬的新家，老婆卻和新鄰居出軌。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

感情世界中，最怕另一半有了出軌背叛的狀況。最近日本媒體，就報導了一則令當事者痛苦不已的外遇事件。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名前島真一的37歲男子，家庭成員有比他小3歲的妻子，以及4歲的長男。前島在知名銀行任職，四年前他靠著房貸和親人支援的資金，買下了一棟4500萬日幣（約相當於新台幣1109萬）元的房子。這棟房子本身有兩層樓，屋內給三個人住算相當寬敞，且附近還有電車站，各方條件都相當不錯。

唯一比較令人在意的地方，是他們的鄰居。住在前島對面的也是一個夫妻家庭，然而那家的太太個性很糟，經常對老公和孩子大呼小叫。由於對面家的孩子和前島家兒子就讀同一所幼稚園，因此經常都會撞見對方太太在吼其他人的場面，讓前島夫婦感到相當同情。

前島起先不以為意，專心在他的生活上，因為工作繁忙，讓他經常早出晚歸。有一天，前島兒子跟他說，媽媽好幾次晚上都傳出奇怪的聲音，好像在跟誰講電話一樣。這讓前島起了疑心，於是偷偷買了錄音器材，藏在房間的床底下，想知道妻子到底發生什麼事。

經過調查之後，前島發現妻子居然有外遇情形，且她出軌的對象，就是對面家庭的老公。前島妻子因為老公經常不在，感到寂寞難耐，而鄰居家庭的老公則是有個不講理的太太，平時還有家暴行為，婚姻生活非常痛苦。結果兩個人一拍即合，就這麼搭上了關係。

事情曝光之後，妻子坦承外遇行為，兩人商議離婚。妻子後來與外遇對象再婚，而對方也同意賠償前島慰問金和房貸費用。如今前島和兒子一同生活，不過他也表示自己的人生遭到破壞，大概一輩子也不會原諒前妻跟外遇者。

外遇 日本

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