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人妻念在老公「體貼行為」不捨離婚 網點破：顧家就不會外遇！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻上網PO文指出，老公外遇卻對她很體貼，因此猶豫是否該離婚。對此，不少網友建議她「快離婚」。示意圖／ingimage
一名人妻上網PO文指出，老公外遇卻對她很體貼，因此猶豫是否該離婚。對此，不少網友建議她「快離婚」。示意圖／ingimage

一名人妻日前在臉書PO文，指出老公雖然外遇了，但對方「很顧家、加班還會準時報備」，每個月都給自己5000元生活費，因此猶豫「該選擇原諒還是離婚」。對此，網友回答一面倒「支持離婚」，認為老公真的顧家就不會外遇」，直言「去上班都不止5000，外遇這種事，妳應該問問自己的心」。

這名人妻在「靠北婚姻2.0」臉書表示，她很早之前就懷疑過對方出軌，但老公刻意提防，因此以前質疑對方，反而會顯得自己很無理取鬧。而且平日老公做得很好，每天早上出門上班，晚上準時回家，加班也會告知。

不僅如此，因為原PO生完孩子後就在家帶孩子，沒有收入來源，因此男方每個月都會主動給5000元生活費。而且只要老公在家，就會主動帶兒子、陪兒子玩，幫忙分擔家務，還會對老婆噓寒問暖，貼心至極。

不過原PO表示，這次她發現出軌證據，便跑去找老公對質，老公讓她自己選擇要不要離婚，她上網求助網友，透露「我也不知道怎麼辦，是原諒還是離婚？」

對此，網友回答一面倒，建議她「離婚」。有人回應「妳老公真的顧家就不會外遇搞小三，醒醒吧！」、「男人犯錯只有這兩種，0次和無限次」、「妳只要問妳自己快樂嗎？值得嗎？不後悔嗎？」還有不少網友認為5000元生活費太少，忍耐這樣的婚姻令人無法接受，「才5000真少」、「一個月才5000以為做善事嗎」、「5000要幹嘛？妳去上班都不止5000，外遇這種事，妳應該問問自己的心」、「說不定他每個月給小三10000」。

外遇 離婚 婚姻

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