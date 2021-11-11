醫師夫外遇年輕護理師 老婆提「天價離婚費」他全忍痛吞下

情同意合的兩人即使結了婚，但也不保證就能從此長相廝守。而若是雙方感情決裂，走向離婚一途時，彼此之間的財產分配更是非常現實的問題。最近日本媒體，就報導了一則離婚的官司案件。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名沼田德子的40多歲女士，丈夫沼田義男（化名）是一位50多歲的醫生，兩人有一位剛進醫學大學的女兒。德子約在半年前，發現義男在醫院和一位30多歲的護理師出軌，因此要求該護理師賠償400萬日幣（約相當於新台幣98萬）的慰問金。

沒想到對方賠償過後，卻沒有結束與義男的外遇關係。多次交涉未果下，德子只好轉向和義男離婚一途。當時義男的年收入約有2000萬日幣（約相當於新台幣493萬元），房產也是掛在他的名下，並且還剩餘3500萬左右的房貸（約相當於新台幣862萬元）尚未繳清。

面對不肯放棄小三的義男，德子提出幾項要求：包括要求房貸繼續由義男負責繳清，但離婚後算起的20年間，要無條件承認德子的居住權，以及女兒的學費也必須要由義男出錢，並每個月額外給予60萬日幣（約相當於新台幣14萬）的養育費等等。由律師的觀點看來，這樣的離婚賠償金額，其實遠遠超過一般的行情。

沒想到最終義男除了在部分項目的金額有極小幅度殺價以外，其他條件幾乎照單全收。律師認為，這是因為義男是法律上認定的配偶，但心態上又急著要離婚的關係，結果就必須吞下對自己不利的條件。如果能稍微放緩一點協調，說不定不用賠償那麼多錢。並指出在這樣的局面，正和「時間就是金錢」這句話完全符合。